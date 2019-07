Erre biztos nem gondoltál: 6 dolog, amire felhasználhatod az ecetet

Nem is tudtad, milyen kincs lapul a konyhaszekrényedben! Bár az ecetet leginkább levesek, mártások és saláták savanyításához használjuk, valójában rengeteg módon fel lehet használni. Az ecet használata ráadásul sokkal olcsóbb és környezettudatosabb megoldás, mintha vegyszereket használnál a következő feladatokra!

1. Univerzális tisztítószer

Az ecet komoly tisztító tulajdonsággal rendelkezik: a penészt rendkívül könnyen leoldja, de bátran lehet használni az ablakok, WC-ülőke és a számítógép képernyőjének tisztítására is. Az ecet nemcsak a kávéfoltokat távolítja el könnyűszerrel, hanem a tűzhely zsírtalanításával is megbirkózik. Nem kell 20 féle, toxinokat tartalmazó terméket vásárolni, hogy megtisztítsunk különféle felületeket: elég egy kis ecet, egy kis víz és néhány csepp citrus illatú illóolaj ahhoz, hogy egy szuperhasznos általános tisztítószert kapjunk.

2. Fafelületek kezelése

Az ecet nemcsak a fafelületek tisztításában válhat a segítségedre, hanem azok helyreállításában is. Ha egy kevés olívaolajjal kevered össze, és felhígítod egy kis vízzel a keveréket, akkor a fabútoraidat ismét csillogóvá varázsolhat vele. Ha egy kis jóddal kombinálod az ecetet, akkor még a karcolásokat is eltüntetheted a fán. Az ecet sokkal jobb megoldás, mint a különféle viaszok és egyéb kémiai vegyületeket tartalmazó termékek használata, mivel azok károsíthatják a tüdőt és a bőrt, ugyanakkor az eredmény ugyanaz: ragyogó és csillogó otthon.

3. Fém polírozása és fényesítése

Az ecet segít megszabadulni a vízkőfoltoktól és a régi fémek tompaságától, és nem csak az evőeszközökön, hanem minden fémfelületen visszaállítja a csillogást. A fémtisztítókat ráadásul nagyon borsos árakon adják, ezért az ecet nemcsak környezetkímélő, hanem pénztárcabarát megoldás is.

4. Eltüntetni az eltüntethetetlent

Az ecet annyira erős tisztítószer, hogy nemcsak általános felhasználásra javasolt, hanem makacsabb szennyeződések eltávolítására is használható. Nem tudtad eddig, hogyan távolítsd el a matricákat, a tinta és festékfoltokat és a gyertyaviaszt? Használj ecetet, bármivel megbirkózik! Alkalmazhatod a vízforralók, kávégépek tisztítására is, de még a dugulási problémákat is feloldja a lefolyóban. Ráadásul, ha nem kell minden felületre külön tisztítószert venned, akkor kevesebb műanyaggal terheled a környezeted.

5. Szagok elűzése

A lakásban sok helyen keletkezhetnek kellemetlen szagok, a különösen kritikus pontok pedig az előszoba és a konyha. Ha ecetet használsz a bolti légfrissítők helyett, nem kell attól félni, hogy ecetszagú lesz a lakás, hiszen rendkívül gyorsan eloszlik, de különféle illóolajakkal is meg lehet spékelni, amelyek szuper illatot hagynak maguk után. Az ecet egy nagyon jó alternatíva, mivel a vegyi anyagokkal készülő légfrissítőkkel ellentétben nem lesz bajunk, ha véletlenül belélegezzük, ráadásul a konyhában is lehet használni, ahol a „sima” légfrissítőket kevésbé. Töröld át a hűtődet egy kis ecettel és nem lesznek kellemetlen szagok odabent! Az ecet még a füst szagát is elűzi, ami még a hagyományos légfrissítőknek is feladja a leckét.

6. Méregtelenítés

Régen nem vett körbe minket annyi veszélyes vegyi anyag, rovarirtó, tisztítószer, mérgező festék és műanyag, mint most. Az ecet nemcsak abban segít, hogy lecsökkentsük ezeknek a termékeknek a használatát, hanem abban is, hogy megtisztítsuk a szervezetünket ezektől a káros anyagoktól. Az organikus almaecetet már régóta használják a népi gyógyászatban. Ha naponta beveszel egy kanállal belőle, vagy hozzáadod egy pohár italhoz, akkor hozzájárulsz a szervezeted méregtelenítéséhez és lúgosításához.

A biológiai ecet jótékony élettani hatásairól itt írtunk korábban.

Via OneGreenPlanet