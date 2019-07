Nincs ügyeletes orvos: mentőtisztek állnak be az esti műszakba

A a portál szerint a különös hírre több százan reagáltak a Facebookon - a kommentelőket is megosztotta, hogy jó vagy rossz, ha háziorvos helyett egy mentőtiszt látja el őket délután négytől, egészen másnap reggel nyolcig. Vagy épp a munkaszüneti napokon. A jogszabályok, amik az ügyeleti ellátásról szólnak nem teszik lehetővé, hogy egy mentőtiszt ilyen feladatokat lásson el.

Mivel nehezen találni ügyeletes orvost, így a mezőberényiek és a környékbeli települések úgy döntöttek, hogy elfogadják az általuk megbízott szolgáltató ajánlatát. Így ennek fejében orvos helyett mentőtiszt látja majd el a betegeket Mezőberényben, Csárdaszálláson, Kamuton és Köröstarcsán is. Ez a gyakorlatban úgy néz ki, hogy az ügyeletes mentőtiszt Mezőberényben lesz: itt látja el a betegeket, de ki is megy házhoz, ha úgy adódik. Persze munkáját orvos felügyeli majd Gyomaendrődről, akivel folyamatosan konzultálnia kell. A jogszabály szerint egy mentőtiszt két dolgot nem tehet meg: nem rendelhet receptköteles gyógyszert, illetve nem állapíthatja meg a halál beálltát.

A mentőtisztet arra képezték ki, hogy életet veszélyeztető helyzeteket hárítson el, ennek során olykor valóban akár orvosi beavatkozásokat is végezhet, de aztán a beteget kórházba kell vinnie, így azt orvos is látja. A polgármesternek két választása van: vagy ismét saját kézbe veszi az ügyelet működtetését, vagy megállapodik a szolgáltatóval, hogy szíveskedjék nem rabszolgabért fizetni a helyi ügyeletért az orvosnak, és akkor lesz a feladatra jelentkező.

- mondta el Éger István. A köztestület elnöke a történteket megengedhetetlen precedensnek nevezte. Kitért arra is, hogy az önkormányzatokról szóló törvény kötelező feladatként a helyhatóságra testálja az alapellátást, és az ehhez kapcsolódó ügyeleti ellátást is. Az erre jutó állami pénzből a kisebb települések már régóta nem tudják fenttartani a szolgáltatást.

Társulnak és zömében ügyeleti szolgáltatásra vállalkozó cégekkel kötnek szerződést a feladatra. Az ügyeletekre nem csak az állami pénz kevés, de egyre kevesebb a hadra fogható orvos is. A hatóságok adatai szerint már több mint félmillió településnek nincs tartósan háziorvosa se. E két probléma enyhítésére már jó ideje országszerte kényszermegoldások működnek. Sok településen alkalmaznak az ügyeleti szolgáltatók mentőtisztet

Az ügyelet lényegében a háziorvosi ellátás meghosszabbítása, azoknak, akik napközben dolgoznak. Illetve az ügyelet arra is hivatott, hogy egyfajta előszűrést végezzen, valamennyire enyhítse a sürgősségi osztályokra nehezedő nyomást. Júniusban 27 ügyeletet vittem, napi nyolc óra körzetben végzett munka mellett, és most ebben a hónapban már 11-en vagyok túl. Mindezt 60 évesen csinálom. Az egyik sorstársammal még hétfőn beszéltem, szerdán ügyelt, csütörtökön pedig egyszerűen lefordult a székről és meghalt. Most még az ő ügyletei napjait is szét kellett osztanunk egymás között. De ha nem csinálom, a törökszentmiklósi ügyelet rég bezárhatott volna. Az egyik ügyeleti körzetemben is van olyan település, Abádszalók, ahol mentőtiszt dolgozik. Mint mondja: a mentőtiszt legtöbbször jobban tud mesterséges légutat biztosítani, mint egy háziorvos, de egy hasfájós gyerekkel vagy tüsszös mandulával nem igen tud mit tenni. A hasfájásból könnyen lehet a hasüregben tályog, az pedig hétfőig nem várhat, a tüsszös mandula is képes „elfajulni”antibiotikum nélkül. A mentőtiszt gyógyszert nem írhat, ajánlhat recept nélküli orvosságokat. Ha gond van, akkor itt engem kell hívnia, a fegyverneki ügyeletről. Ha valóban oda kell rohannom valamiért, akkor az legalább egy óra, mert rosszak az utak, és amíg megjárom, addig Fegyverneken és környékén egyáltalán nincs orvos. Az alapellátási ügyelet régóta félmegoldásokkal működik, tudjuk, hogy régen a szakadék szélén állunk, de most biztos, hogy már zuhanunk

A önkormányzati szövetségek májusi közgyűlésén az egészségügyért államtitkár arról beszélt, hogy már felállt a humán-, a pénzügyi tárca és miniszterelnökség képviselőiből az a bizottság, amely az ügyeleti ellátás problémáit próbálja rendezni. Azaz hamarosan lehet megoldás

