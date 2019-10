Szerencsétlen gázolás: több kilométert utazott a lökhárítóban a kutya

Ahogy a portál írja, az egész ország megredülve követte a keverék kutyus kálváriáját. Az ebet Kecskeméten ütötte el egy szerb férfi, aki egy szolnoki hotelbe tartott. Az elütött jószág egyik városból a másikba összesen 40 km-t utazott a lökhárítóba szorulva. Az autós semmit nem vett észre az esetből, nem úgy mint egy szemfüles szerelő. A parkolóban álló autóból azonnal kiszabadította a kutyát, aki egy karcolás nélkül megúszta az esetet. A szerencsés szabadulás után Nagy Marianna civil állatvédő vette gondozásba az ebet.

Nagy szerencse, hogy alig három nap alatt szerető családhoz került, ez egyáltalán nem általános. Vannak olyan négylábúak, amelyek problémásabbak, az átélt traumák egy életen át elkísérik. Mások elfelejtik a velük történteket, kevesebb időt igényel, hogy megszokják új környezetüket. Úgy érzem, Haninál nem lesz gond, mert bár először visszahúzódó volt, hamar megnyílt. Tudtam, hogy Anikóéknál jó helyen lesz, Tibi is egy hasonló temperantumú kutyus

– mondta Marianna.

Az első pillanattól kezdve nem volt kérdés, hogy velünk marad-e Hani. Úgy vágtunk bele, hogy lesz, ami lesz. A története természetesen minket is nagyon megérintett, de nem ismeretlenek számunkra a traumát átélt kutyák. Már jó ideje velünk él Tibi, őt félig megfagyva találták meg az állatvédők. Sajnos, a társa elpusztult tavaly, s azóta nagyon egyedül érezte magát. Most viszont itt van Hani, ők ketten pedig már elválaszthatatlanok. Ugyan az látszik, hogy Hani ingerszegény környezetből érkezett, minden, ami a szeretettel kapcsolatos, ismeretlen számára. Bárhova megyünk sétálni, vagy akár csak az udvarra játszani, már rohanna vissza a házba, mintha attól félne, hogy megszűnik az a kényelem, ami most megadatik neki

- mondta Hasznos-Vermes Anikó, a kutyus új gazdája.