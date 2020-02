Mi a különbség a szarv és az agancs között? Ennyire könnyű eldönteni

Mi a különbség a farkas és az aranysakál között? Hogy tudjuk megkülönböztetni az agancsot a szarvtól? Ilyen és hasonló kérdések részletes bemutatására, megválaszolására indult új, ismeretterjesztő sorozat péntekenként a Budakeszi Vadaspark Facebook-oldalán #okospéntek hashtaggel.

A hazánkban és a Kárpát-medencében őshonos állatokat bemutató Budakeszi Vadaspark egyik fő céljának tekinti, hogy a gyerekek minél hamarabb megismerkedhessenek az őket körülvevő természetes környezettel és élővilággal, edukációs tevékenységüket pedig most a közösségi médiára is kiterjesztik. Ráadásul nemcsak a legkisebbek, hanem a nagyobbak és a felnőttek számára is lehet újdonságokat, érdekességeket mondani egy-egy Facebook-tartalom formájában a Vadaspark lakóiról.

A bejegyzések közérthetően, valamennyi korosztály számára élvezetesen mutatnak be az állatok tulajdonságaival, életével, szokásaival kapcsolatos ismereteket. Egyes posztokban több faj is előkerül, így az összehasonlítás révén még szemléletesebben ábrázolhatók az állatok jellegzetességei.

A sorozat első részében a farkas és az aranysakál közötti különbségekről esett szó. A két ragadozót könnyű összekeverni, megjelenésük is némileg hasonló. A Budakeszi Vadaspark Facebook-oldalán zajló, A hónap állata című szavazáson januárban „diadalmaskodó” farkas például nagyobb, de előfordul, hogy a két állat bundája között nemigen van eltérés.

Címkép: Budakeszi Vadaspark/Surányi Linda