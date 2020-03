Tisza-tó közepén vonult karanténba: ilyen az élet egy lakatlan szigeten

Ahogy a portál írja, közel két hete lakik a Tisza-tó szigetén a férfi, aki eredetileg készülő téli filmjében szeretett volna használni egy jelenethez az elhagyatott kunyhót.

Ljasuk Dimitry most közzétett videójában felvillannak képek a szigeten töltött napjaiból, megismerhetjük a helyet, ahol játszódni fog a film. De ez a játék most maga az élet

- írja a magazin.

Az élet úgy hozta, hogy most mindenkinek lehetőséget ad arra, hogy kicsit magába nézzen, emberi kapcsolataival foglalkozzon, még ha csak online is. Ez a helyzet most mindenkit arra kényszerít, hogy ki kell lépnie a komfortzónájából. Valószínű, már nem lesz ugyanolyan ez a világ, mint volt. Hiszem, hogy amikor ennek vége, egy szebb világra ébredünk, amiben azonban épp sokkal nehezebb lesz anyagilag, mint volt

- mondja Dimitry.

Az apró kunyhó, amibe beköltözött, eredetileg a kiskörei strandon állt, viszont a készülő film kedvéért az Abádszalóki és Kiskörei Önkormányzat segítségével került erre a szigetre, amely a KÖTIVIZIG tulajdona. Dimitry eredetileg március 15-ig akart maradni, de a megváltozott élethelyzet miatt inkább tovább maradt.

A szigeten megszűnt a pénz fogalma és jelentősége, aminél sokkal értékesebb a tiszta víz, vagy a kis kályha, vagy egy hal megfogása. Az élet lelassult itt, és az idő fogalma is megváltozott, a nappal kelek és éjjel fekszem. Néha azt sem tudom, milyen nap van, de nem is számít. Egy stabil dolog van most az életben, a természet körforgása, a nappalok biztos váltakozása, az éledő természet szépsége, az állatok, akik mintha boldogabbak lennének, hogy az ember most nem jár közéjük. A repülők nem járnak, csend van

- meséli Ljasuk Dimitry.

Címlapkép: Getty Images