Már ez sem a régi: hihetetlen megoldásokkal rukkolt elő az egyház

A különböző felekezetek papjai, lelkészei a templomok bezárása és a gyülekezeti együttlétek lehetetlenné válása után gyorsan megtanulták hivatásukhoz használni az online teret, de a hívekkel való kapcsolattartásra és a lelki gondozásra más, formabontó megoldások is születtek.

Monostori László esperes elmondta, hogy a jegyesoktatást több plébánián, így náluk, az újlipótvárosi Árpád-házi Szent Margit plébánián is videokonferencia formájában tartják meg. A lelki beszélgetéseket az idősebbekkel telefonon, a fiatalabbakkal skype-on bonyolítják le. A templomkertben, egymástól biztonságos távolságot tartva, még gyónásra is van lehetőségük a híveknek.

Tóth János Csaba, az Esztergom-budapesti főegyházmegye sajtóreferense felidézte, hogy húsvétkor több plébánia területén - Ürömön, Pestszentlőrincen, Angyalföldön és Kelenvölgyön is - körbevitték az Oltáriszentséget, amelyet a hívek az erkélyen, a kapuban vártak. A pestszentlőrinci "körmenet" útvonalát a hívek a Google Mapsen is követhették a valós idejű helyzetmegosztó segítségével, így pontosan tudhatták, mikor érkezik a házuk elé a "feltámadt Krisztus".

Huszti Zoltán, a budapesti Magyar Szentek plébánia káplánja a járvány miatti online térbe költözést ismeretterjesztésre és missziós célokra is használja. A templom belsejét, a liturgikus színeket, a tömjénezést vagy épp a harangozás mikéntjét és funkcióit bemutató rövid TikTok-videói elsősorban olyanoknak készültek, akik nem jártasak a katolikus vallásban. A fiatal paptól kérni is lehet egy-egy téma feldolgozását, így készült a gyónás menetét bemutató videója.

A biztonságos, de mégis személyes vasárnapi együttlétre is többen találtak megoldást. Elsőként a Fejér megyei Előszállás plébánosa számolt be arról a Kossuth rádióban, hogy a templom kertjében autósmiséket tartanak a helyi közösségnek, amelynek sajátos szabályrendszere van.

Az autók ablakait csak egy oldalon lehet lehúzni, az áldozást lélekben végzik, a megszokott csengők helyett pedig az autókürtök szólnak.

Vasárnap a Zala megyei Tófejen búzaszenteléssel egybekötött autós szentmisét tartanak, a rendezvényen csak zárt utasterű járművekkel lehet részt venni és az autókban csak családtagok ülhetnek, akik a jobb oldalon résnyire leengedett ablakon keresztül hallgathatják a misét, de ki nem szállhatnak a járművekből.

A békéscsabai jaminai Jézus Szíve római katolikus templomnál szintén autós szentmisét tartanak most vasárnap 9 és 18 órakor. A bejáratnál helyezik el az oltárt. Budapesten az őrmezői P+R parkoló lett református istentisztelet helyszíne múlt vasárnap. A Budai Református Egyházközség szabadtéri istentiszteletét szintén P+R elnevezéssel, de annak más értelmet adva, Pray and Rejoice! (magyarul Imádkozz és örvendj!) címmel hirdették meg és a következő vasárnap is megtartják - olvasható a református.hu oldalon, illetve a közösség honlapján.

A református kommunikációs szolgálat tájékoztatása szerint sok lelkipásztor tart videokonferencia formájában "interaktív bibliaórát" vagy konfirmációi felkészítőt, több egyházközségben online szobákat hoztak létre, ahol a hívek beszélgetnek, közösen olvassák a bibliát. Az online igehirdetést nem mindennapi formában valósítja meg a felvidéki, Jánosi Református Egyházközség lelkipásztora. Szarvas László az éppen soron következő bibliai részletet nemcsak felolvassa, hanem meg is jeleníti, a biztonsági előírások betartásával és a technika segítségével egymaga alakítva minden bibliai szereplőt.

Lázár Zsolt, a Szarvas-Ótemplomi Evangélikus Egyházközség vezetője a TikTok videómegosztó portálon még a kijárási tilalom elrendelésekor osztott meg rádióban hallható kedvelt zenére az otthonmaradást népszerűsítő videót, később az idei konfirmációról számolt be hasonlóképp. Szintén ő volt, aki Britney Spears egyik legismertebb számával mutatta be, milyen rossz a lelkészeknek üres templomokban tartaniuk az istentiszteleteket.

A kaposvári lelkész házaspár, Pongrácz Máté és Pongráczné Győri Boglárka a húsvét előtti időszakban a közösség Facebook-oldalán és YouTube-csatornáján követhető kihívás formájában sarkallták a híveket mindennapi bibliaolvasásra. Az új, jelenleg is folyamatos kihívás pünkösdig tart, a közösség tagjai és a hozzájuk csatlakozók ezúttal János apostol leveleit tanulmányozzák közösen - olvasható az evangélikus.hu oldalon, ahol külön rovat foglalkozik a járvánnyal és a sajátos helyzetben született lelkészi megoldásokkal. A honlapon arról is tájékoztatnak, hogy szombat délután online disputát tart Fabiny Tamás evangélikus püspök, Kocsis Fülöp görögkatolikus érsek-metropolita, Fekete Károly tiszántúli református püspök, valamint Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi római katolikus püspök arról, hogy csak Isten mentheti-e meg a Földet.

