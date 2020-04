Megszaporodhatnak a lakáskárok: nem is gondolnád, mi okozza a legtöbb balesetet

Rendkívüli helyzetbe kényszerített minket a terjedő koronavírus járvány. Az Ipsos adatai szerint a hazai felnőtt lakosság fele (52 százalék) egyáltalán nem hagyja el lakóhelyét, míg 12-ből csupán 1 fő jár el otthonról (8 százalék) változatlanul.

A Generali nemzetközi kutatásának Magyarországra vetített adatai szerint a megkérdezettek 33 százaléka dolgozik most is változatlan körülmények között, 31százaléka dolgozik otthonról, 12 százaléka van fizetett szabadságon, 9 százaléka van fizetés nélküli szabadságon, 7 százaléka elvesztette állását és 8 százaléka egyéb kategóriában végzi jelenleg munkáját.

Időnk döntő részét tehát ezekben a hetekben saját lakásunkban töltjük, így talán minden eddiginél fontosabb, hogy megfelelően felkészüljünk az otthonunk biztonságát fenyegető veszélyekre, és megfelelő védelemmel rendelkezzünk arra az esetre, ha mégis bekövetkezik a baj. Fokozott terhelés éri most háztartási gépeinket, a közművekhez kapcsolódó berendezéseket és a különböző elektronikai eszközöket, miközben a természet sincs tekintettel a járványhelyzetre.

Tarolnak a viharok a lakáskárok listáján

Talán nem meglepő, hogy az egyre szélsőségesebbé váló időjárás okozza otthonainkban a legtöbb kárt. 2018-ról 2019-re közel duplájára nőtt a viharkárok volumene, az idei első negyedévben pedig máris több mint 8000 ilyen kárbejelentés érkezett a biztosítóhoz. Emellett évről évre komolyabb kockázatot jelentenek a felhőszakadások és jégverések, és kevesen gondolnák, de a villámcsapások okozta közvetett károk kapcsán is közel 15 000 esetben, átlagosan 500 000 forintnyi összeget fizet ki a biztosító évente.

Ezzel párhuzamosan csúsztak le a dobogó első helyéről a vezetékes vízkárok, azonban a víz-, csatorna-, fűtés-, hűtés- és egyéb vezetékek törése vagy dugulása, valamint az ebből fakadó károk továbbra is jelentősek. Évről évre változatlanul az élmezőnyben szerepelnek az üvegtörések és a kényszerű zárcserék, de meglepő módon a tűzkárok nem szerepelnek a leggyakrabban bejelentett esetek között. Egyre több viszont a mobileszközökkel kapcsolatos káreset, és ez a tendencia valószínűleg tovább erősödik a következő években.

Szó szerint tanulhatunk más kárán

Hasznos tanulságokkal járhat a fenti gyakori kár lista, de ettől függetlenül is érdemes időnként felülvizsgálni meglévő biztosításainkat, hogy azok továbbra is hatékonyan szolgálják ingatlanunk és ingóságaink védelmét. Sokan csak a káreseményt követően szembesülnek azzal, hogy a biztosító nem a teljes veszteséget téríti, mert a szerződés időközben elavult az ingatlanárak növekedése, az építőanyag árak emelkedése, vagy éppen a háztartás vagyonának bővülése miatt. Ne essünk ebbe a hibába, folyamatosan törekedjünk arra, hogy biztosításainkat az éppen aktuális igényeinknek megfelelően alakítsuk!

A járványhelyzetben fontos figyelembe venni, hogy sokkal többet tartózkodunk otthon, most pótoljuk az elmaradt kerti munkákat, a munkahelyi feladatainkat és hivatalos ügyeinket is laptopon és mobilon intézzük. Ebből következően valószínűsíthető, hogy 2020 második és harmadik negyedévének eredményeire komolyan rányomja majd a bélyegét a koronavírus, és megszaporodnak az ebből következő károk. Érdemes tehát most elgondolkodni a kiegészítő szolgáltatásokon, hiszen a cyber, smart vagy okos otthon csomagok, de a kertes házakra vonatkozó plusz védelem is aranyat érhet hónapok múlva.

Címlapkép: Getty Images

MOST ÉRHETI MEG IGAZÁN HÁZAT VENNI! Ha tervezed, hogy ingatlant vásárolsz, akkor jobb, ha tudod, hogy lakáspiaci elemzők szerint hamarosan bezuhanhatnak a koronavírus miatt az árak, miközben a finanszírozási költségek még rekord alacsony szinten vannak. Nem hiszed? Nos, a Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 12 millió forintot, 20 éves futamidő mellett már 2,91 százalékos THM-el, és havi 65 769 forintos törlesztővel fel lehet venni a CIB Banknál. De nem sokkal maradnak el ettől a további bankok ajánlatai sem: az Erste Bank például 66 792 forintos törlesztőt ígér 3,13 százalékos THM-en; míg a Takarékbanknál hasonlóan, 3,26 százalékos THM-el, és 66 817 forintos törlesztőrészlettel. Érdemes még megnézni a Budapest Bank, a Raiffeisen és a többi magyar hitelintézet konstrukcióját, különböző hiteösszegek és futamidők mellett is - ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)