Pusztulnak a szobanövényeid? Íme 5+1 igénytelen fajta, ami egy barlangban is káprázatos

Kevés ember van, aki ne rajongana a világos, rengeteg zöld növénnyel színesített, természetes hangulatú terekért. Megvásároljuk a szobanövényeket, elhelyezzük őket a helyiség különböző pontjain és gondosan locsoljuk, de idővel mégis sokszor azt tapasztaljuk, hogy a korábban gyönyörű növényünk hervadozik, kifakul. Ebben az esetben gyakran arról lehet szó, hogy nincs megfelelő mennyiségű fény a területen, ahova a cserepet leraktuk.

Számos olyan hely van irodák és lakások esetében is, ahova nem jut elegendő természetes napfény. A gyenge beltéri fényviszonyok pedig hatalmas, megoldhatatlannak tűnő kihívás elé állítják a lelkes beltéri kertészeket. Sok esetben ezen a ponton fel is adjuk, de mielőtt úgy ítélnénk, hogy képtelenek vagyunk bármilyen növényt életben tartani és betelepítenénk a helyiséget a gyakran egyáltalán nem természetes hatású műnövényekkel, érdemes tudnunk, hogy kis fényigényű növények nem csak műanyag változatban léteznek.

Sok esetben nem az ápolás hiányával vagy a leendő szobanövény gyűjtő szorgalmával van a gond, hanem egyszerűen nem a körülményeknek, a helyiség adottságainak megfelelő növény választottunk.

Nem minden szobanövény ugyanolyan igényű, főleg az ápolást, a napfény és a víz mennyiséget szemlélve. Vannak olyan növények, amelyek jól alkalmazkodnak a kevesebb fényhez is, így az irodák, szobák árnyékosabb pontjain is egészségesen tudnak fejlődni. A gyenge fényviszonyokat jól toleráló szobanövényeket nyugodtan telepíthetjük árnyékos sarkokba, félárnyékos polcokra. A többi növénytől eltérően az irodák, szobák árnyékosabb pontjain is egészségesen tudnak fejlődni.

Bármilyen hihetetlen a lista nem plasztik zöldekkel indul, hanem cserépben, földben, üvegben és vízben fejlődő valódi növényeket sorakoztat fel. Lássuk milyen növényekkel dobhatják fel a kezdő kertészek a legsötétebb helyiségeket!

1. Anyósnyelv

Rendkívül kedvelt, könnyen tartható szobanövény az anyósnyelv. Igénytelen, szívós növény, amely modern othhonok, irodák kedvelt éke. A legtöbb külső tényezőt jól tűri, kivéve a túllocsolást, a kevés vízhez van hozzászokva.

2. Zöldike

Az egyik legkedveltebb és legelterjedtebb szobanövény, amely könnyen és egyszerűen tartható lakásban és irodákban is. Különleges tulajdonsága, hogy rendkívül jó légtisztító növény. A gondozása nagyon egyszerű, már-már elpusztíthatatlannak mondható. Tavasztól, őszig növekszik, ekkor érdemes öntöznünk, de a földjét két locsolás között szinte teljesen hagyjuk kiszáradni.

3. Rákvirág

Értékes dísze lehet otthonunknak a zöld alapon fehérre mintázott levelű dísznövény. Egyszerűen tartható, a tűző naptól és a huzattól azonban óvni kell, de egyébként nem igényel különösebb gondoskodást, a kevény fényt is elviseli.

4. Szobai futóka

A szobai futóka egy egyszerű, de mutatós szobanövény, amely kifejezetten ajánlott kezdő “növény szülőknek”, mivel igazi túlélő. Szinte minden területen a legáltalánosabb figyelmet igényli a gondozást tekintve. Nyáron öntözzük rendszeresen, de vigyázzunk, hogy ne ázzon el túlságosan a földje. Télen viszont csak ritkábban locsoljuk.

5. Zamiopálma

Magyarországon is mostanra az egyik legelterjedtebb lakásban tartott növénynek számít a zamiopálma vagy legénypálma vagy agglegénypálma néven ismert növény. Népszerűségét a külsején kívül a könnyen gondozhatóságának köszönheti. Nem sok figyelmet kell rá fordítanunk, egyetlen ellensége csak a túlöntözés. Ha véletlen elfelejtjük öntözni egyszer-kétszer, de ha elárasztjuk a földjét vízzel, könnyen elpusztulhat. Jól viseli a lakótelepi lakások sötétebb szobáit és még a téli fűtésszezont is, ám a huzatot kevésbé kedveli.

+1. Szerencsebambusz

A pénzhozó növénynek is nevezett bambuszt sokféle formában lehet kapni. Tartása egyszerű, nem túl igényes. A lényelg, hogy a növény alsó része mindig legyen vízben és időnként kapjon tápoldatot. Idővel földbe is ültethetjük.

Címlapkép: Getty Images

