Hatalmas változások az egészségügyben: így alakul át a gyerekek ellátása

A koronavírus-járvány teljesen felforgatta a mindennapokat, és bizonyos területeken pozitív változást idézett elő. Ilyen például a gyermekgyógyászat. Dr. Kovács Tibor csecsemő- és gyermekgyógyász, több mint húsz éves házi gyermekorvosi tapasztalattal a háta mögött a Pénzcentrumnak azt mondta, a COVID-19 tulajdonképpen elhozta a régóta esedékes modernizációt az egészségügyben, amely részben megoldást jelenthet a Magyarországot sújtó orvoshiány okozta problémákra, megkönnyíti a betegek és az orvosok életét is.

Meglepően pozitív tapasztalatai voltak a karantén időszaka alatt a Doktor24- Svábhegyi Gyermekgyógyintézet csecsemő- és gyermekgyógyászának, aki már több, mint húsz évet dolgozott házi gyermekorvosként, jelenleg az intézet orvos igazgatója. Mint mondta,

a szülők a járvány előtt minden aprósággal a háziorvoshoz szaladtak, a karantén alatt önállóbbak lettek. Szerinte a járványhelyzet rávilágított arra, hogy a távkonzultáció és a telemedicina kiválóan működik.

Hozzátette ugyanakkor, hogy teljesen ugyan nem váltja ki a fizikai vizsgálatokat, de azokra valóban csak olyankor kerül sor, ha arra szükség is van. A vírus másik pozitív hozadéka, hogy mivel a bölcsődék, óvodák, iskolák, játszóparkok és játszóterek zárva voltak, idén tavasszal jelentősen csökkent az év ezen időszakában jellemző fertőző betegségek előfordulása.

Érdekes tapasztalat, hogy az asztmával élő gyerekek az elmúlt hónapokban többnyire teljesen tünetmentesek voltak, pedig a korábbi évek azonos időszakában ez nem volt jellemző. A gyulladt légúti nyálkahártyán ugyanis könnyebben megtapadhatnak a különböző mikroorganizmusok, vagyis ezek a gyerekek könnyebben kapják el a szezonális vírusokat is

- nyilatkozta a szakember. A teljes cikket itt lehet elolvasni.

Címlapkép: Getty Images

