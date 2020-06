Súlyos károk érték a magyarokat a járvány idején: otthon sincs biztonság?

Nem csak a járvány okozott jelentős károkat idén a magyar lakosság számára, és fenyegette az egészségét. A Pénzcentrum a legnagyobb hazai biztosítótársaságoktól arról értesült, hogy

jelentős a viharkárokat elszenvedett háztartások száma, és hiába érezi magát az ember otthonában a legnagyobb biztonságban: a balesetek csaknem fele ott éri az embert.

Ez az arány pedig járvány idején csak súlyosbodott. Közúti balesetekből származó káreseményből - ahogy arra számítani lehetett - jóval kevesebb volt, de a betörések, lopások száma is jelentősen csökkent. A járványból mindenki más-más tanulságot, tapasztalatot vont le, ez látszik az alapján is, milyen biztosításokra van most, és lesz a nyáron a legnagyobb kereslet.

A Pénzcentrum kérdéseire nagyobb hazai biztosítótársaságok válaszoltak most azzal kapcsolatban, hogy melyek voltak 2020-ban eddig a leggyakoribb káresemények, amelyek a magyar háztartásokat érték, és lehetett-e eltérést érzékelni az előző évek tapasztalataihoz képest. Az is kiderült, hogy mely biztosítások iránt nőtt a kereslet és nőhet meg a nyári időszakban a koronavírusjárvány miatt. A biztosítók válaszaiból az látszik általánosságban, hogy a egyéneket és otthonaikat ért legnagyobb károkat idén a viharos időjárás, illetve önmaguk okozták. Értelemszerűen a közúti balesetekből adódó károk jelentősen csökkentek a korlátozások alatt, viszont az otthoni balesetek, amelyek kertészkedés, barkácsolás, nagytakarítás, stb. közben érhették az embert, gyakrabban fordultak elő.

A betörések száma szintén csökkent a járvány alatt, annál több volt a vízkár.

A Generali Biztosító 2020 első negyedévében közel fél milliárd forintnyi összeget fordított a közel 13 000 vezetékes vízkárból eredő költségek fedezésére. A víz-, csatorna-, fűtés-, hűtés- és egyéb vezetékek törése vagy dugulása, valamint az ebből fakadó károk továbbra is jelentősek: míg 2017-ben átlagosan több mint 50 000 forintot fizetett ki a biztosító vízkárok kapcsán, 2019-ben már 60 000 forintot meghaladó összegre rúgott a kifizetések átlagösszege. A leggyakoribb károk listáján szerepelnek a viharkárok is.

"Az idei első negyedévben például a viharkárok darabszáma kétszerese az előző év azonos időszakához képest. Ehhez az is hozzájárul, hogy idén februárban az erős viharok következtében annyi vihar kárbejelentést kaptunk, mint egy nyári időszakban - ez egyébként annyira ritka, hogy még nem is volt ilyen mennyiségű viharkár az év ezen szakaszában" - mondta el Márta Róbert, a Generali Biztosító értékesítési területért felelős igazgatósági tagja. Tapasztalatuk szerint

a leggyakoribb otthoni balesetek a következők: forrázás, kertészkedés közben bekövetkező balesetek, tetőről való leesés, barkácsolás közben elszenvedett sérülés, elcsúszás, lépcsőn leesés.

Néhány konkrétumot említve: előfordult már flexelés közbeni sérülés, kutyasétáltatás közben szerzett bokaficam, macskaharapás, lábujjtörés a kanapé lábába rúgva vagy éppen olyan súlyos sérülés is előfordulhat, mint medencetörés létráról leesve

- részletezte a szakember.

Címlapkép: Getty Images

