Tragédia: fiatal, alapbetegség nélküli férfi halt meg koronavírusban, ebben a vidéki gyárban dolgozott

37 éves férfi halt meg koronavírus-fertőzöttként a napokban, ismert alapbetegsége nem volt. Az oroszlányi önkormányzat oldalán megjelent erről egy közlemény, amiben azt írják, a férfi az egyik oroszlányi gyárban dolgozott.

Az érintett gyárral közvetlen kapcsolatban álló oroszlányi cégek újra elrendelik a szigorúbb óvintézkedéseket a dolgozók egészsége és biztonsága érdekében. Így ismét kötelező lesz a maszkok viselése és akiknek a munkavégzése nem tartozik közvetlenül a termeléshez, azok részére az igazgatók engedélyezik a home office-t. A gyakori érintkezés miatt igyekeznek megszervezni a dolgozók és a partnerek személyi állományának koronavírus tesztelését

-

Az RTL Híradó úgy tudja, a meg nem nevezett gyár az oroszlányi Wescast, ami kipufogóöntvényeket gyárt. Az Index megkeresésére egy másik oroszlányi cég, a Borgwarner Oroszlány Kft., aminek a Westcast a beszállítója, azt közölte: szűrés céljából tesztelni fogják a dolgozóikat. Azt is mondták, hogy csak a hírekből értesültek arról, hogy a Wescast dolgozója lehetett a fiatalon elhunyt férfi, akinek a haláláról tegnap számoltak be.

