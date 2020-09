Rejtélyes megbetegedések a kutyafuttatókban: ezért tüsszög az eb?

Nemrég számolt be közösségi oldalán a ZöldEb Kutyás Érdekvédelmi Egyesület, hogy Budapest több kerületében (a hozzászólások alapján pedig már vidéken is) felütötte a fejét egy eddig kevésbé ismert a kennel köhögéshez hasonló tünetekkel járó légúti fertőzés, ezért arra kérték a gazdikat, hogy kutyájuk egészségének megőrzése érdekében egy ideig kerüljék a kutyafuttatókat és a közös játékot más kutyákkal. Az egyesület arra is felhívta a figyelmet, hogy már a kennel köhögés is újra jelen van, amit fontos, hogy minél hamarabb állatorvos diagnosztizáljon.

A kennel köhögés neve a legtöbb kutyatartónak ismerősen csenghet, azonban nem biztos, hogy minden gazdi felismeri már a legkisebb tünetek alapján. A járvány jellemzően kora tavasszal és ősszel üti fel a fejét, a hűvös, csapadékos időjárás hatására. Legfőbb tünetei a száraz, makacs, fulladozó köhögés, orrfolyás, tüsszögés, könnyező szem, nyákos öklendezés, hőemelkedés és ritkább esetekben láz. Már egy-egy tüsszentés is gyakran gyanús lehet, ám érdemes mindig figyelnünk az összefüggésekre, hiszen egy tüsszentésnek a kutyák esetében is számos oka lehet.

Miért tüsszentenek a kutyák?

A tüsszögés viszonylag gyakori tünet, ami nagyon sok mindent jelezhet, ezért fontos figyelnünk az összefüggésekre. Az emberektől eltérően a kutyák esetében gyakori, hogy bizonyos érzelmek kifejezőeszközeként tüsszentenek. Ez aggasztónak tűnhet elsőre, de ha a teljes képet nézzük, hamar kiismerhetjük kutyánk szokásait. Ha azt tapasztaljuk viszont, hogy az eddiginél gyakoribb, huzamosabb ideig tart vagy más tünetekkel is társul a tüsszentés, akkor érdemes állatorvoshoz fordulni.

A HelloVidék most segítve az aggódó gazdiknak a járvány szezonban, a The Spruce listája alapján összegyűjtötte a leggyakoribb okokat, ami a rejtélyes tüsszögést okozhatja, hogy időben felismerjük, ha esetleg baj van.

1. Valami nem stimmel

Csakúgy, mint az emberek, a kutyák is tüsszenthetnek azért, hogy kitisztuljon az orruk, mert esetleg valami belement, beszippantott valami szennyeződést vagy port, valamilyen virágport a szabadban. Ez általában nem okoz semmilyen problémát. Legtöbbször néhány tüsszentés után minden visszatér a normális kerékvágásba. Ha a tüsszögés elhúzódik és a kutya elkezdi dörzsölni az arcát különböző felületekhez vagy a mancsával, akkor érdemes megkérdeznünk az állatorvost a helyzetről, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy a kutya orrában nincs toklász vagy valamilyen apró tárgy.

2. Az alattomos allergia

Az emberekhez hasonlóan a kutyák is lehetnek allergiásak, ám talán náluk ez ritkábban fordul elő. Az allergia és más immunrendszerrel összefüggő folyamatok orrfolyást, tüsszögést, köhögész és bőrpanaszokat is okozhatnak. Fontos hangsúlyozni, hogy az allergiás tünetek nemcsak tavasszal jelentkezhetnek, hanem az őszi időszakban is.

3. Érzelmek

Ahogy már említettük a kutyák néha emocionális okokból is tüsszenthetnek. Néha észrevehetjük, hogy játék közben hirtelen tüsszentenek vagy, hogy az egyik pillanatban a legjobb pajtásával birkózik, a következőben pedig rövid tüsszögési rohama van.

A tüsszentést az izgalom vagy az idegesség jelének tekintik a kutyák viselkedésével foglalkozó szakértők.

Sok kutya boldogan tüsszent, miközben a hátán hempereg és vakarózik. Erre a boldogságon kívül nincs igazán jó magyarázat. Ebben az esetben semmi okunk az aggodalomra: úgy tűnik, egyszerűen boldog a kutyánk!

Mit tehetünk?

A kezelés természetesen a kiváltó októl függ. Ha a kutya egyszerűen izgatott vagy ideges, akkor a megnyugtatása segíthet. Az örömből vagy valami más érzelmi okból fakadó tüsszögés általában magától elmúlik.

Azonban feltétlenül keressünk fel egy állatorvost, ha a tüsszentés más tünetekkel párosul:

az étvágy megváltozása

a viselkedés vagy az aktivitás szintjének változásai

orrfolyás

köhögés

fakó tekintet, szem

Ebben az esetben mindig keressük fel állatorvosunkat, hogy alaposan megvizsgálhassa kedvencünket.

Hogyan előzhetjük meg a baj?

A rövidebb orrú kutyáknál gyakoribbak a felső légúti megbetegedések, ezért rájuk fokozottan kell figyelni. A kennel köhögés ellen szerencsére már van védőoltás, ám ez sem biztosít 100%-os védelmet, ugyanis a betegségnek több változata fordulhat elő. Egyre gyakoribb megelőző módszer az is, hogy az állat nem oltást kap, hanem az orrnyálkahártyára cseppentenek a vakcinából, ezzel helyi védettség alakul ki.

Ha kedvencünk gyakran jár közösségbe mindenképpen érdemes beoltatni. Minőségi táplálással és a megfelelő vitaminok biztosításával a kutyák szervezete, immunrendszere jóval ellenállóbb lesz a megbetegségekkel szemben. Fontos hangsúlyozni, ha arról hallunk, hogy környezetünkben felütötte fejét a járvány, mindenképp jó ideig kerüljük az érintkezést más kutyákkal!

