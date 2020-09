Itt az indoklás: ezért kell levenni a maszkot ebben a vidéki bankfiókban

Rövid időre le kell venniük az ügyfeleknek a maszkot abban a pécsi bankfiókban, amit korábban kétszer is kiraboltak, számolt be az RTL Klub híradója. Az általuk megkérdezett szakértő szerint ez bankbiztonsági szempontból szabályos, még akkor is, ha a maszkviselés a pénzintézetekben is kötelező. Ugyanis

az ügyfeleket azonosítani kell, ezért kell belépéskor néhány másodpercre szabaddá tenni az arcukat.

A májusi pécsi bankrablás elkövetőjét egyébként még mindig keresik, a nyomravezetőnek egymillió forintot ajánlott fel a rendőrség.

Címlapkép: Getty Images