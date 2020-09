Elárulták a szakértők: ezért felesleges bespájzolni az élelmiszerekből

A koronavírus járvány első hullámakor bizonyította a magyar élelmiszeripar, mezőgazdaság, hogy hosszú távon, folyamatosan képes biztosítani a lakosság élelmiszer-ellátását. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara hangsúlyozza: továbbra sem kell majd aggódni amiatt, hogy hiány lenne az alapvető élelmiszerekből.

Az élelmiszer-ellátásban nem lesz fennakadás, a hazai élelmiszerek biztonságosak, az előállítás során szigorúan követik az előírásokat

– hívja fel a figyelmet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK).

Tavasszal a lakosság nagy része – feleslegesen – felvásárlásba kezdett, de jelenleg szerencsére nincsenek erre utaló jelek. A kamara tavasszal is felhívta a figyelmet arra, hogy nincs ok pánikszerű felvásárlásokra, „Ne spájzolj!” néven kampányt is indított. A következő hónapokban a fogyasztók is felismerték, hogy nem volt és nincs ok aggodalomra az ellátás folyamatossága miatt.

Magyarország – adottságai révén – nemcsak hogy önellátó élelmiszerből, de egyben jelentős élelmiszer-exportőr is. A járványhelyzetben különös jelentősége van ennek: a hazai mezőgazdaság és élelmiszeripar folyamatosan képes biztosítani a lakosság számára az élelmiszereket, de az ország termelési potenciálja még ennél jóval magasabb szintre is emelhető.

Magyarország élelmiszer-termelésénél mindig elsődleges szempont a belső piac ellátása, és csak ezt követően történik meg a felesleg exportja. A hazai kiskereskedelmet tekintve pedig elmondható: a boltok polcain évek óta az élelmiszerek több mint kétharmada hazai áru.

Címlapkép: Getty Images