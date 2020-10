Ezt látnod kell: vicces kitalált mértékegységekkel mutatják be a másfélméteres távolságot

Továbbra is nagyon komolyan kell venni a koronavírus-járvány megfékezése érdekében hozott szabályokat, előírásokat. A második hullám megérkezésekor már ismert irányelvek a fertőtlenítésről, közösségi korlátozásokról, szájmaszk helyes viseléséről és a távolságtartásról még mindig hatalmas hangsúlyt kapnak.

Vicces ábra készült Ausztráliában, ami a megfelelő távolságtartásra a helyi jellegzetességekkel és humorral fűszerezve hívja fel a figyelmet. Most elkészült az európai változat is, ahol a kenguru és a koalák helyett, puli a mértékegység, de láthatjuk az olaszok robogóját és a csehek hokiütőjét is, mint mérési alapegység.

Az ábra célja, humorral elültetni, rögzíteni a másfélméteres távolság fontosságát az emberekben.

Címlapkép: Getty Images