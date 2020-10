Újabb részletek derültek ki a Magyarországon kóborló medvéről: így üldözték a szerencsétlen állatot

Vasárnap és hétfőn is többen összetalálkoztak az elmúlt napokban több videón megörökített medvével Miskolcon és Lyukóvölgyben. Vasárnap este hét óra körül az Árpád utcai játszótéren ücsörgött a medve, mondta el egy éppen hazafelé tartó szemtanú, aki meglepődött a látványon. Hétfőn reggel egy telektulajdonost ijesztett meg a mackó, amelyet az Őzugró utcában, a temető fölött is fölvett egy térfigyelő kamera, írja a Boon.hu.

Éppen végeztem a birsalmaszedéssel, négy vödör almát szedtem a fáról, azt kihordtam az autó csomagtartójába. Úgy gondoltam, reggeli előtt még megnézem a szomszéd telkeket, mert néha fel szokták törni a házakat. Kettővel odébb megnéztem a házat, amikor mögöttem óriási morgást, üvöltés hallottam, ami nem hasonlított semmilyen állatra. Filmekben, állatkertben már láttam, hallottam medvét, megismerem a hangját. Abban a pillanatban elég közelinek tűnt, de nagy volt a szedres, bokros rész mögöttem, nem nézelődtem, hanem az autó felé szaladtam. Közben eszembe jutott, hogy még nyitva van az ajtó és a kapu, hátranéztem, jön-e utánam valami. Mivel nem jött, gyorsan bezártam mindent, beugrottam az autóba és elmentem 150-200 méterre és hívtam a 112-t. Mondtam, hogy mit hallottam, s azt tanácsolták, menjek el a környékről

– nyilatkozta a lapnak a történtekről Bukor István.

Vélhetően ugyanezzel az állattal találkozott Somody Máté egyetemista is, aki a Blikknek elmondta: vasárnap hajnali fél egy körül – a barátnőjétől hazaindulva – egy buszmegállóban pillantotta meg a Fő utca másik oldalán, a szemközti oldalon elrohanó nagyvadat. Beszámolója szerint

egy autóval, dudaszóval kergették a szegény állatot, úgy filmezték.

Gombkötő Péter, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság zoológiai szakreferense is a helyszínen járt, együtt nézett szét a Miskolci Önkormányzati Rendészet munkatársaival. Ő azt mondta a Boon-nak: a további tervekhez lokalizálni kellene a medvét. Addig is fontos, hogy az emberek tartsák be a viselkedési szabályokat a saját érdekükben, és ne üldözzék az állatot. Szerinte

nem zárható ki, hogy kettő medve van, de kicsi az esélye annak, hogy ennyire közel egymáshoz két medve tartózkodjon.

Úgy tippelik, hogy a medve nem marad hosszú távra, a fagyos időszak kezdetével az életciklusbeli változás arra ösztökéli, visszamenjen az élőhelyére, Szlovákiába.

