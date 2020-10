Eltűnt a medve a vidéki városból: másfajta vadállatok jelentek meg helyette

Miskolcon az elmúlt napokban több rókát is lefotóztak: szombat hajnalban járt egy az avasi lakótelepen, de Diósgyőrben egy hete nappal is lencsevégre kaptak egy példányt, számolt be az RTL Klub híradója.

Az állatok már nappal sem bújnak el, még a sűrűn lakott lakótelepeken sem, egyre kevésbé félnek.

Mint ismert, nem csak rókát, de medvét is többször láttak a környéken mostanában. Pár nap után valószínűleg továbbállt Miskolcról. Tavaly a vaddisznók miatt voltak izgalomban a helyiek, amik egy kertben fényes nappal sétálgattak.

A híradónak nyilatkozó biológus, Veress Tamás szerint a Bükk és az Alföld között fekvő város fekvése kedvez a vadállatoknak. A szakemberek szerint úgy lehet legjobban védekezni a városba tévedt vadállatokkal szemben, ha nem keressük velük a kontaktust.

