Új bútormárka hódíthatja meg az országot: versenytársat kap az IKEA és az XXX Lutz? (x)

A sebes folyású Dráva nem csak rendkívül fontos természeti érték, hanem jelentős erőforrás a helyi gazdaság fejlődése szempontjából is. Határfolyó jellegéből adódóan számtalan lehetőséget kínál mind a magyar, mind a horvát vállalkozások számára. Az Európai Uniós csatlakozás, valamint a határokon átnyúló pályázati programok kitűnő alternatívákat biztosítanak az együttműködéshez. Ez utóbbira jó példa az Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program B Light konstrukciója, amiből két évig tartó gondos előkészítés után született meg a viroviticai Javorovic d.o.o., valamint a barcsi Sziklai és Társai Bt. között a közös célok összehangolása.

„Egy olyan termék sorozatgyártását tűztük ki célul, amiben mindkettőnk erősségeit ki tudjuk használni. A legelső időszakban közösen terveztük el, hogy mégis milyen elemeket, miket gyártsunk és hogyan. Már a kezdetekkor tökéletesen láttuk, hogy hol tudjuk ezeket az erősségeinket egybegyúrni és közösen valami különlegeset alkotni. Az együtt kifejlesztett, nem mindennapi termék újdonság nem csak a Drávamenti régió, hanem a két ország, valamint az Európai Unió bútorpiacán is” – mondta Sziklai Szabolcs, a barcsi Sziklai és Társa Bt. ügyvezetője.

Októberre elkészültek az egyedi értéket képviselő Dráva Bútorcsalád első prototípusai és az ezt bemutató, többnyelvű kiadványok https://www.facebook.com/sziklaibutor . A horvát–magyar partnerségen alapuló Furniture of Drava projekt során a vállalkozások olyan bútorgyártásra összpontosítanak, amely mind a horvát, mind a magyar bútorgyártás hagyományait ötvözik.

„A partnerség során az egymástól mindössze 15 kilométerre működő vállalkozás egy új teljesen új, országokon átívelő piac felé nyitott. A közösen kifejlesztett és megvalósított termék ugyanis sajátságos és kivételes értéket képvisel, a projekttel pedig új fejezetet nyitottunk a Magyarország és Horvátország közötti együttműködés terén, ami új kapcsolatokat, új piacot és új lehetőségeket kínál” – hangsúlyozta Hrvoje Javorović, a Javorovic d.o.o. Ügyvezető igazgatója.

Nem véletlenül esett a választás a Furniture of Dráva, azaz a Dráva bútora névre. A két vállalkozás ugyanis ezzel is szerette volna kifejezésre juttatni, hogy bár a folyó elválasztja egymástól a két országot, egy híd mégis összeköti őket. Hasonló elv vezérelte őket a termékekre kerülő, nem mindennapi motívum kiválasztásánál is, amit a hazai Dráva Múzeum munkatársai segítettek kiválasztani. A díszítőelemek így a tájegységre jellemző, Dráva menti hagyományokat tükrözik, amelyek már évszázadok óta jelen vannak a térségben.

„Ennek a termékcsaládnak a sorozatgyártásával egyfajta Dráva menti helyi értéket szeretnénk teremteni, mind horvát, mind magyar oldalról. A most piacra dobott, abszolút unikálisnak számító bútorcsalád termékei megfelelnek a Dráva folyó menti sajátosságoknak, amelyek díszítő elemei kitűnően reprezentálják a környékre jellemző motívumokat a határ mindkét oldalán. A környék ikonikus fafajtájából, az égerből készült tömörfa homlokzatok és díszítő elemek egyfajta klasszikus szépséget jelképeznek” – mutatott rá Sziklainé Luczek Lívia, a projekt marketing- és PR-ügyintézője.

A Furniture of Drava alapanyagai és díszítőelemei így egyaránt a Dráva menti térségre utalnak. A termelők ezért használnak alapanyagként égerfát, ami sűrűn fordul elő a folyó mellett. És bár az eredeti elképzelések csak erre a fafajra vonatkoztak, ám a felmerülő piaci igényeknek megfelelően a jövőben a tölgyfára és a bükkfára is kiterjesztik.

A projekt az Interreg V-A Magyarország–Horvátország 2014-2020 Együttműködési Program B-light konstrukció keretében megvalósuló HUHR/1602/2018-LPP1-03 Furniture of Drava projekt keretében valósult meg.

