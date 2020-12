Koronavírus: ezekben a városokban még több fertőzött lehet hamarosan

A vakcinainfo.gov.hu oldalon elindult a regisztráció a koronavírus elleni védőoltásra - közölte az országos tisztifőorvos a járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs keddi online sajtótájékoztatóján. Müller Cecília azt mondta, a regisztráció során a nevet, lakcímet, életkort, taj-számot és a kapcsolattartáshoz szükséges telefonszámot, e-mail-címet kell megadni. Mint mondta, a kapcsolattartási adatok révén tudják majd tájékoztatni az érdeklődőket, mikor és hol tudnak élni az oltás lehetőségével. A regisztráció célja az igényfelmérés, annak érdekében, hogy meg tudják becsülni, hányan szeretnének élni a védőoltással.

Az oltás akkor indulhat, amikor rendelkezésre áll a magyar hatóságok által engedélyezett biztonságos és hatékony vakcina.

A kormányzat minden lehetőséget megragad az ígéretes külföldi vakcinák beszerzése érdekében - hangsúlyozta a tisztifőorvos, hozzátéve: eddig 17,5 millió adag vakcinát kötöttek le a különböző gyártóknál.

Jelenleg még nincs a magyar hatóságok által engedélyezett vakcina, vizsgálják az orosz oltóanyagot és annak dokumentációját, és hamarosan a kínai vakcina dokumentációja is megérkezik Magyarországra.

"Jelenleg pontosan nem lehet megmondani, melyik külföldi vakcinával fogjuk megkezdeni a védőoltások beadását" - szögezte le, hangsúlyozva, hogy csak a magyar gyógyszerhatóság által engedélyezett vakcinával fognak oltani. Jelezte: a tömeges oltás várhatóan a következő év első negyedévében kezdődhet.

Az oltás nem a regisztráció sorrendjében fog történni, hanem az oltási terv szerint, elsőbbséget fognak élvezni az egészségügyi dolgozók, a védekezésben résztvevők és a krónikus betegek. Önmagában a regisztráció nem jár kötelezettséggel, ha valaki meggondolja magát, tiszteletben tartják a döntését. Kérdésre válaszolva hangsúlyozta:

a vakcinák közül nem lehet választani.

A hétfői nap járványügyi adatairól szólva azt mondta, 2219-cel nőtt az azonosított fertőzöttek száma, 136 beteg elhunyt, ők jellemzően többfajta betegségben szenvedtek. A kórházban kezeltek száma még mindig tartósan magas, 8045 embert ápolnak kórházban, 656-an vannak lélegeztetőgépen. Az adatokat alapján úgy tűnik, "elértük, vagy a közeljövőben elérjük a platót a járványban. Ezt azonban csak úgy érhettük el és tarthatjuk meg, ha továbbra is betartjuk" a bevezetett szabályokat - tette hozzá, hangsúlyozva, hogy mindenféle enyhítés most rontaná a járványügyi helyzetet. A 49. hétről szólva elmondta: 37 031-gyel nőtt az igazolt koronavírus-fertőzöttek száma, ennek 55 százaléka volt nő, 45 százaléka férfi. A fertőzöttek életkor szerinti megoszlása sem változott az előző héthez képest, kiemelkedő, 16,7 százalék volt a 65 éves vagy annál idősebbek aránya, és továbbra is 23 százalékkal "vezet" a 40-49 évesek korcsoportja.

A múlt héten a főváros területén azonosították az új fertőzöttek 15 százalékát, Pest megyében 13 százalékát, Hajdú-Bihar megyében 6,7 százalékát, Nógrád megyében pedig a legkevesebbet, 2,5 százalékát. Annak ellenére, hogy korábban kevés esetszámot regisztráltak, most Somogy és Tolna megyében 10-10 százalékkal több fertőzöttet regisztráltak a megelőző héthez képest. Zala megyében 9, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Nógrád megyében 8 százalékkal nőtt a fertőzöttek száma. Budapesten, Jász-Nagykun-Szolnok és Komárom-Esztergom megyében nem változott a fertőzöttségi szám. Borsod-Abaúj-Zemplén, Bács-Kiskun és Békés megyében közel 30 százalékkal kevesebb Covid-pozitív esetet regisztráltak a múlt héten.

Elmondta azt is,

Egerben emelkedett a szennyvízben a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja, Szombathelyen és Békéscsabán az átlagosnál kicsit magasabb értéket mértek, Nyíregyházán, Salgótarjánban és Székesfehérváron csökkenő tendenciát tapasztaltak.

Kérdésre válaszolva elmondta: ha valaki átesett a betegségen, és mégis tapasztalja magán újra a koronavírus tüneteit, konzultáljon a kezelőorvosával. Arra a kérdésre, mit tegyen az, aki az intézményi tesztelésen negatív lett, mégis tüneteket észlel magán, Müller Cecília azt mondta, a PCR-teszt és az antigénalapú gyorsteszt pillanatnyi állapotot tükröz, lehetséges, hogy épp lappangási fázisban volt a betegség, vagy nem volt megfelelő a mintavétel, ezért aki tüneteket tapasztal magán, keresse meg telefonon a háziorvosát.

Címlapkép: Getty Images

