Nagy karácsony előtti dilemma: a LED-es vagy a halogén fényfüzérek a jobbak, milyet vegyünk?

Talán te is emlékszel még gyerekkorodból azokra a csepp- vagy virág alakú színes, dugvillás égősorokra, amikből, ha kiment egy izzó, akkor az egész sor kialudt: aztán keresgélhettük, hol a hiba. 230V árammal működtek, tegyük hozzá, rendkívül élet- és tűzveszélyesen. Ezért is, idővel egyre több gyártó vezette be az egyenáramot kisfeszültségű váltóárammá alakított adapteres világítást: ami alapból már sokkal biztonságosabb, hiszen az adapter minimalizálja az áramerősséget és a feszültséget is.

Ezért is az új típusú fényfűzérek már jóval kevésbé élet- és balesetveszélyesek, azonban nagyon nem mindegy, hogy külső vagy belső dekorációként hol, milyen típusú karácsonyi világítást szerzünk be – hangsúlyozzák a fogyasztóvédelmi szakemberek is.

Karácsony előtt a fogyasztóvédők is fokozottan ellenőrzik a fényfüzéreket

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) az idén 57 különböző fajtájú, hálózati feszültségről működő díszvilágítási füzér és dekorációs célú világítástechnikai termék laboratóriumi vizsgálattal egybekötött ellenőrzését végezte el. A tavalyi 15 százalékkal szemben az idén a gyártmányok több mint harmada felelt meg az előírásoknak.

Az ITM akkreditált Mechanikai és Villamos Laboratóriuma 53 féle, kereskedelmi forgalomban árusított és 4 típusú, vámkezelésre váró díszvilágítási füzért és dekorációs célú világítástechnikai terméket vizsgált. Az országhatáron feltartóztatott több mint 64 ezer darab fényfüzér kivétel nélkül áramütés- és/vagy tűzveszélyesnek bizonyult.

A kifogásolt termékeknél többnyire nemcsak egyetlen hiba fordult elő, hanem akár 6-7 is

A legjellemzőbb esetben a vezetékeket nem rögzítették megfelelően a központi egységbe, így azokat kisgyermekek is könnyen kihúzhatják, kicsavarhatják. Gyakran ajánlottak kültéri használatra olyan füzéreket, amelyeket nem láttak el beázás elleni védelemmel. De megesett az is, hogy amerikai csatlakozódugóval szerelt tápegységet tartalmazott a csomag. A feltárt hiányosságok áramütést vagy tüzet okozhatnak, így életveszélyesek. A tételes terméklista a vizsgálati eredményekkel a fogyasztóvédelmi portálon érhető el.

Ha már fényfüzér: a LED-es vagy a halogén megoldások a jobbak?

A halogén fényforrások tulajdonságaikban nagyon hasonlóak a hagyományos fémszálas izzókhoz. A különbség abban rejlik, hogy maga a lámpatest halogén gázzal van töltve, általában jóddal vagy brómmal, ezáltal hosszabb élettartamot ad, és a kibocsátott fényerőt is megőrzi. Hátrányuk, hogy fényüknek enyhe sárgás árnyalatuk van, emiatt nem biztosítanak jó láthatóságot a sötétben. A halogén lámpák ráadásul nagyon érzékenyek a rezgésre. A rázkódás következtében az izzószál el is szakadhat. Átlagos élettartamuk körülbelül 500 és 1000 óra között mozog.

Halogén izzók a karácsonyi éjszakában

A technika jelenlegi állása szerint ezért is a LED-eket (Light Emitting Diodes) tartják a legjobb fényforrásoknak. Nincs bennük izzószál, hanem az elektromos töltéssel rendelkező részecskék áramlásának köszönhetően keletkezik bennük a fény. Ettől a LED-es karácsonyi fényfüzérek csak minimális energiafelhasználással működnek, nem úgy, mint a hagyományos vagy a halogén izzók. Nem égnek ki, nem melegszenek fel, ezért sokkal biztonságosabbak is.

Összegezve:

A hagyományos izzók sok energiát pazarolnak, energiájuk 90 %-a hőként szabadul fel, ezért is melegednek fel annyira.

LED-ek 75 százalékkal kevesebb energiát használnak fel, és 25-ször hosszabb ideig tartanak.

A LED-ek nem égnek ki, csak halványulnak az idő múlásával.

Mivel LED-es karácsonyi fények nem melegednek fel, jóval biztonságosabban használhatjuk kisgyermekek és állatok közelében is, dekorációként fenyőfákon és kültéri fényfüzérként.

A LED-ek jóval kevesebb energiát fogyasztanak, így januárban kisebb lesz a villanyszámlák.

Mivel a LED-es fűzérsorok műanyagból készülnek, nem törnek szilánkosra, mint az üvegből készült hagyományos égősorok. Emiatt is kevésbé balesetveszélyesek.

Viszont a LED-ek drágábbak

A LED-es fényfüzérek legfőbb hátránya az, hogy a hagyományos karácsonyi égősorokhoz képest jóval drágábban tudjuk csak megvásárolni őket. Ezért is lehet annyi visszaélés a LED-es fényfüzér-piacon: rengeteg kisebb webáruház forgalmazhat szürke importból származó kétes eredetű és silány minőségű termékeket.

Ledes fényfüzér, kinti dekorációként

Különös gondossággal járjunk el a kültérre szánt fényfüzérekkel is! Érdemes azzal is tisztában lennünk, hogy a jó minőségű világítás gyártási költségei általában nem olcsók. A minőségi vezetékek és LED diódák nem hasonlíthatók össze az olcsó egyutas fényfüzérek fényerejével és tartósságával.

Mire figyeljünk még, ha új karácsonyi fényfüzért veszünk?

A világító dekorációs eszközöket, javasolják a szakemberek, célszerű a piacok, alkalmi árusok helyett lehetőség szerint szaküzletben megvásárolni.

Emellett:

az első dolog legyen az, hogy nézzük meg a jogszabályok által meghatározott tanúsítványok meglétét. Magyarországon ez a "RoHS" és a "CE" jelzés.

Ellenőrizzük az EAN vonalkód jelenlétét. Amennyiben hiányzik, inkább ne kockáztassunk!

Kizárólag magyar nyelvű használati utasítással rendelkező terméket válasszunk!

Győződjünk meg arról, hogy a vezeték nem cérnavékony!

Ellenőrizzük a karácsonyi fényfüzér hálózati csatlakozóját! Amennyiben hagyományos "dugvillás," akkor inkább kerüljük ezt a terméket. Lehet, hogy megfelel a jogszabályoknak, viszont a kábel esetleges sérülése esetén a nagy áramerősség emberéletre veszélyes lehet.

Használatba vétel előtt ellenőrizzük, hogy a kábel szigetelése nincs-e megsérülve!

Minden esetben olvassuk el a mellékelt használati útmutatót, és kövessük a benne szereplő utasításokat!

Címlapkép: Getty Images