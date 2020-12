Újabb koronavírus-mutáció terjed, és sokkal gyorsabb: figyelmeztetnek a pécsi virológusok

Friss hírek szerint az eddigieknél sokkal gyorsabban terjedő új koronavírus-törzs jelent meg Nagy-Britannia egyes területein. A szakemberek véleménye alapján jelenleg egyetlen vizsgálati adat sem utal olyan változásokra, hogy a mutáció a korábbi változatoknál súlyosabb megbetegedéseket okozna, és semmi nem utal arra sem, hogy az eddig kifejlesztett védőoltások kevésbé lennének hatékonyak az új törzzsel szemben. Azonban az új variáns fertőzőképessége sokkal, akár 70 százalékkal is meghaladhatja az eddig azonosított változatokét.

Erre reagálva tettek közzé Facebook-oldalukon egy "mutációs kisokost" a PTE Szentágothai János Kutatóközpontjának virológusai, amit a Szeretlek Magyarország szúrt ki. Ahogy a posztban írják: a mutáció az evolúció, így a vírusok evolúciójának is egyik fő mozgatóereje. A koronavírus esetében is folyamatosan keletkeznek mutációk, amik közül némelyik feltűnő terjedést mutat és idővel dominánssá tud válni.

"Amennyiben egy vagy több mutáció is azonosítható az immunitásban fontos, és a vakcinák döntő többségének alapját adó tüskefehérjében, ráadásul ez a variáns gyors terjedést is mutat, arra mindenképp figyelni kell. Ez történt az angliai variánsnál. Úgy tűnik, hogy a vírus eddig ismert mutációs sebességéhez viszonyítva felbukkant egy variáns, amely 10 hónapnyi mutációt gyűjtött magába, melyekből a tüskefehérje több ponton is érintett. (...) Amíg nem tudjuk kizárni, hogy egy jó terjedést mutató mutáció nem érint kezelési lehetőségeket, vagy akár a következő hetekben érkező vakcinák hatékonyságát, érthető az óvatosság", áll a bejegyzésben.

Hozzáteszik, a jövőben is várhatóak újabb mutációk, ez egy természetes folyamat.

A mostani mutáns variáns különlegesnek számít, mert a vártnál jóval több mutációs változást hordoz – ennek számos oka lehet, de időbe telik kideríteni pontosan mik ezek. A kockázatot tovább növeli, és ennek tudható be a fokozott figyelem is, hogy jobb terjedést mutat, mint az eddigi variánsok – ne féljünk, ez önmagában még nem sokat jelent. A lényeg minden átlagember számára: a maszk, kézmosás, távolságtartás bármilyen mutációt követően is hatékony védekezés – a mindennapjainkat ezek nem érintik.

A végső szót a kockázatról, az új variáns tényleges képességeiről a tudományos vizsgálatok után mondhatjuk ki, addig pedig marad az óvatosság, zárják a posztot.

A teljes bejegyzést a Virológia Pécs Facebook-oldalon lehet elolvasni:

Címlapkép: Getty Images

