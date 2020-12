Évtizedek óta hatalmas probléma az illegális hulladéklerakas: mutatjuk mely régióban a legrosszabb a helyzet

Nemcsak káros, de veszélyes is szeméttel tüzelni

Korábbi cikkünkben már írtunk arról, hogy a lakossági fűtés hatalmas mértékben járul hozzá a szállópor kibocsátáshoz, így a levegő szennyezettségében is jelentős szerepe van. Annak ellenére, hogy Magyarországon illegális szeméttel tüzelni, még így is sok háztartásban próbálnak ezzel fűteni. Becslések szerint idehaza évente több ezer tonna műanyaghulladék, rongy, bútor, csomagolóanyag és építőipari hulladék kerülhet a kazánokba, kályhákba. A rákkeltő anyagok felszabadulása mellett a fűtőeszközöket, kéményeket is alaposan erodálja a szemétégetés.