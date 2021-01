Itt a lista: ezekre az állatokra vadásznak legtöbben Magyarországon

Annyi más ágazathoz hasonlóan a vadgazdálkodást is porba sújtotta a közel egy éve tartó koronavírus-járvány. Az egyik legnagyobb csapást az jelenti, hogy a pandémia miatti határzárak, korlátozások révén nem jöhetnek a jól fizető külföldi vadászvendégek, ez pedig tetemes bevételkieséshez, sok társaság esetében csődközeli állapotokhoz vezetett.

Az első hullám utáni állapotok pont azt az időszakot érintették, ami vadgazdálkodási szempontból csendesnek nevezhető, kisebb mértékben még az őzbak-vadászatra volt hatással. A második hullám határzárral jött, ami viszont az igazi nagy vadászati bevételeket – például a szarvasbőgést, barcogást, dámbika-vadászatot – vágta vissza drasztikusan. Igaz, hogy a kormány néhány hónapja szigorú feltételek, protokoll mellett lehetővé tette, hogy a már megszervezett társas vadászatokat meg is lehessen tartani, azonban külföldi vendégek továbbra sem érkezhetnek Magyarországra bérvadászként.

Rengeteg pénzt hagynak itt a külföldi vadászok

A vadászati turizmus "békeidőben" nagy bevételt termelő ága a turizmusnak, hiszen Magyarország az egyik legvonzóbb vadászturisztikai célpont Európában. Külföldi vadászok már évtizedek óta járnak Magyarországra, amiben nemcsak a természeti adottságok játszanak szerepet, hanem az is, hogy a magyar vadak nemzetközileg is kiváló minősítésűek. Az utóbbi években több tízezren érkeztek, elsősorban a fő vadászati szezonban, főleg nagyvad vadászatokra jönnek. A vendégvadászok fontos bevételi forrást jelentenek az országnak, hiszen az ideutazó külföldiek nemcsak magáért a vadászatért fizetnek, hanem más turisztikai szolgáltatásokért is. Ennek kézzelfogható gazdasági haszna is van: ha hozzávesszük az itt töltött vendégéjszakákat, a vendéglátásban elköltött forintokat, akkor az látszik, hogy összességében több milliárd forintos bevétel származik évente a külföldiek magyarországi vadásztatásából.