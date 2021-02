Kritikus a helyzet több mint 500 településen: ezen múlhat a magyarok egészsége

A magyar egészségügyben a szakemberhiány nem újkeletű probléma, viszont tény, hogy a koronavírus-járvány csak rontott a helyzeten. Az Állami Egészségügyi Ellátóközpont adatait szerint legalább több mint fél éve betöltetlen 482 háziorvosi praxis, amelyek közt számos olyan hely van, ahol több mint 10 éve nincs körzeti orvos. Csak tavaly április óta 163 praxis üresedett meg, amelyet azóta sem sikerült betöltetni, ez pedig okozhat fennakadásokat, ha az oltási terv tömeges szakaszba lép, amelyben főként a háziorvoskra hárul majd sok feladat. A Pénzcentrum összeszedte, hogy az ország mely részein okozza a legnagyobb gondokat a háziorvoshiány.

Az Állami Egészségügyi Ellátóközpont (ÁEEK) nyilvántartása szerint tartósan betöltetlen háziorvosi (vagy fogorvosi) körzetnek akkor minősül egy praxis, ha hat hónapon át folyamatosan nem tudják azt betölteni. Lehetséges, hogy lát el feladatokat ott háziorvos, de hivatalosan csak helyettesít, és valójában a körzet betöltetlen. A NEAK honlapján található összesítés szerint

584 betöltetlen körzet van, ezek közül 163 - vagyis 28 százalék - 2020. április 1-je óta vált betöltetlenné, és azóta is az. 151 körzet több mint 5 éve, 270 pedig (46 százalék) az elmúlt 5 évben, de a járványt megelőzően üresedett meg.

2010-ben még csak 176, tavaly januárban már 404 üres háziorvosi praxis volt, ez a szám emelkedett októberre 468-ra, 2021 januárjára pedig 584-re. Ez összefüggésben áll azzal, hogy évek óta egyre kevesebb a praktizáló háziorvos, illetve hogy a járvány alatt feltételezhetően többen a nyugdíjazásuk mellett dönthettek. Így azok a körzetek, ahol korábban is már nyugdíjas korú orvosok dolgoztak, most megüresedhettek. Az idős orvosok visszavonulása nem csak saját körzeteikre, hanem a helyettesített körzetekre is hatással lehet: azüres körzetekben ugyanis sokszor így oldották meg az ellátást. Viszont minél kevesebb a betöltött praxis, annál kevesebb lesz a helyettesített is.

Magyarországon a háziorvosok és házi gyermekorvosok száma egyre csökken az elmúlt 20 évben, így az egy orvosra jutó lakosok száma egyre emelkedik. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) nyilvántartása alapján átlagosan 5159 háziorvos praktizált 2000-ben, 2019-ben már 4629-re csökkent a számuk, 10 százalékkal. Megyénként is lehet eltérés:

amíg Baranyában 1751 beteg jut átlagosan egy háziorvosra, addig Pest megyében számuk eléri a 2715-öt.

Ebben szerepe van természetesen annak is, mely megyékben a legsúlyosabb a háziorvoshiány. Az ÁEEK 2021. januári adatait a 2019. júliusi adatokkal összevetve látható, hogy szinte minden megyében nőtt a betöltetlen praxisok száma, és ahol másfél éve is sok volt az üres körzet, ott csak tovább romlott a helyzet. Jellemzően, ahol 2019-ben sem volt sok betöltetlen praxis, ott idénre se nőtt jelentősen a számuk. Mint például Baranyában, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében csökkent egyedül az üresek körzetek száma, de ott is mindössze 1-gyel.

A praxisok szolgálati típus szerint lehetnek felnőtt, gyerek, vagy vegyes ellátást igénylő körzetek. A betöltetlen háziorvosi körzetek közül 154-be felnőtteket ellátó házi orvost, 143-ba házi gyermekorvost, 287-be pedig vegyes ellátást vállaló orvost keresnek.

Címlapkép: Getty Images

