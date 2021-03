Ellepték a varjak a népszerű balatoni üdülővárost: ez áll a háttérben

Siófok idén is az illetékes hatósághoz fordult, hogy még a tavaszi tojásrakás előtt leszedhessék a fákról a varjúfészkeket, írja a hirbalaton.hu a Siófoki Hírek cikke alapján. A polgármester, dr. Lengyel Róbert szerint a helyzet még rosszabb lesz, mint az előző években, mert most még annyi fészek leszedéséhez sem járulnak hozzá, mint korábban. Mint kiderült, már zajszintmérést is végeztettek a fészkek környezetében tapasztalható károgás elviselhetetlenségének bizonyítására.

A varjak tömeges jelenlétében a hangos károgás azonban a legkisebb gond: mindennaposak a panaszok amiatt is, hogy emberekre, járművekre, olykor babakocsiba piszkítanak a madarak.

A belvárosba költözött nagytestű madarak köztisztasági és közegészségügyi problémát is felvetnek.

A város már több mindent kipróbált. A kora-tavaszi fészekeltávolítás nem hozott sikert, hiszen a madarak pillanatok alatt újabb fészkeket építenek pár fával odébb. Egy ideje megcsonkítják a fészkelésre alkalmas fákat a legforgalmasabb városrészeken, de ez csak a madarak arrébb terelésre jó, az állomány-csökkentésére nem alkalmas módszer. A vaklőszerrel való durrogtatás, amit helyenként alkalmaznak a varjak elkergetésére, egy ekkora városban szintén nem lehet megoldás, mivel zavarja a lakókat, nyaralókat. Azért is nehéz az engedélyeztetés és az intézkedés, mert a varjú-állomány vegyes: akad benne védett vetési varjú, és nem védett dolmányos varjú is.

Az utóbbi évtizedekben megfigyelhető a hazai varjúállomány egy részének urbanizálódása, azaz városi környezetbe történő költözése.

A jelenség hátterében sajnálatos módon az ember által okozott élőhely-átalakítás és a vadászat áll.

Az állomány nagysága az utóbbi 25 évben nagyjából az eredeti tizedére esett vissza, ezért a természetvédelemnek fontos feladata a még megmaradt költőállomány védelme. Emiatt a faj 2001 óta védett, a természetvédelmi törvény alapján fészkeinek eltávolítása csak a természetvédelmi hatóság engedélyével lehetséges.

Címlapkép: Getty Images