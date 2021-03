Nagy gondok lehetnek a vidéki kórházban: ezeken az osztályokon nincs most ellátás

Múlt héten olyan hírek terjedtek, hogy bezárhat a mosonmagyaróvári kórház nagy része, a sürgősségi és a fekvőbeteg-ellátást is áthelyezhetik Győrbe. Azért terjedtek ilyen hírek a városban, mert arányaiban nagyon sokan mondtak fel a Karolina Kórházban a dolgozók közül március 1-jén, amikor alá kellett volna írniuk az új egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló szerződést, többen nem vállalták ezt - írja a 24.hu.

Csütörtökön a kórház kiadott egy közleményt, ami szerint „a szülészeti-nőgyógyászati és a gyermekosztályos ellátás átmenetileg szünetel”, vagyis ezen a részlegeken a fekvőbeteg-ellátás és a sürgősségi ellátás ideiglenesen megszűnik.

Ezt a funkciót a győri kórház veszi át, hogy meddig, nem tudni még. A járóbeteg-ellátás, tehát a szakrendelések megmaradnak.

A lap szerint több oka is lehet az átszervezésnek. Kisebb létszámmal dolgoznak, miközben a pandémia miatt akkora a terhelés, hogy más osztályokról is át kell vezényelni dolgozókat azért, hogy képesek legyenek garantálni a koronvírusos betegek ellátását. Akkora a szükség, hogy szülészetről, gyermekosztályról is ápolókat kell küldeni a járványosztályokra. Mindemiatt az a részleg esik most áldozatul az átalakításnak, amelyet tavaly év végén egyszer pár nappal azt követően már bezártak, hogy sok tízmillió forintból felújították.

