Felújítanád a teraszt? Nem lesz olcsó mulatság: íme 2021 legtrendibb megoldásai

A határ a külső és belső tér között egyre inkább elmosódik, a benti kényelmet pedig szeretnénk a kinti térben is élvezni. Így az idei terasztrendben olyan megoldások jelennek meg, amelyek első pillantásra nem nagyon különböznek a belső térben bevetteknél. A bútorok és a kiegészítők is igényesek, a legjobb minőségű anyagokból készülnek, legyenek akár természetesek vagy műanyagok, így teszik a kerti teraszt 2021-ben olyan otthonossá, mintha a nappalink meghosszabbítása lenne a kinti tér.

Terasz stílusa

Az erkély és a terasz burkolatának kiválasztásakor az időtálló minőség és a minimális karbantartási igény mellett fontos szempont, megfeleljen igényeinknek és stílusunknak. Akár modern benyomást keltő teraszról, akár a családi reggelik helyszínéül szolgáló erkélyről álmodunk, a megfelelő stílusú teraszprofil teremti meg a kívánt hangulatot.

A természetes anyagokból épített terasz örök divat, de idén a WPC a legtrendibb megoldás, még a hajópadlót is veri. Ez a bambuszőrlemény és műanyag keverék nagyon strapabíró, viszont az ára is megvan, egy 15 négyzetméteres terasz padlóburkolata 350ezer forintba kerül ebből az anyagból, hajópadlóból viszont már 250ezerből kijövünk. Ha pedig tetőszerkezetet is építtetnénk és léckerítést vagy apácarácsot is tennénk a teraszunk mellé virágfuttatónak, építőminőségű fából köbméterenként 70-80 ezer forinttal számolhatunk, ez borovi fenyőből a legidőjárásállóbb, osztályon felüli faminőségnél pedig 150 ezer forint egy köbméter. Egy átlagos, 15 négyzetméter alapterületű teraszhoz egy köbméter faanyag elegendő a tartógerendákhoz és a tetőszerkezethez

- osztotta meg velünk Czérbes Ferenc asztalos.

1. Természetes környezet

Kiváló választást jelentenek a meleg, barna tónusú teraszok. A kívánt hatás elérése érdekében válasszunk édesgyökér, mogyoró, kéreg vagy tőzeg árnyalatú burkolatot. Ültessünk növényeket közvetlenül a terasz mellé, amelyek színe természetes harmóniát teremt a barna lécekkel. A kerti hangulatot tovább fokozhatjuk, ha a teraszt bézs vagy barna virágládákba ültetett növényekkel népesítjük be.

A terasz összképének kitűnő kiegészítői a földszínű, különösen a barna különböző árnyalatait képviselő bútorok. A kiegészítőknél részesítsük előnyben a földszínek élénkebb árnyalatait: zöldet, vöröset, narancsot vagy okkersárgát. A családi együttlétek vidám hangulatát remekül hangsúlyozzák a színes gyerekszékek és az élénk színű lampionok. Textilek közül válasszunk bézs és szürke darabokat, amelyek illenek a teraszlécek és a bútorok természetes színvilágához.

2. Modern dizájn

A kevesebb több kortárs dizájnelv határozza meg teraszunk kialakítását. A letisztult formák és egyenes vonalak remekül érvényesülnek a halvány, kicsit hideg tónusú teraszokon: a kavics vagy a világos dió árnyalatú burkoló léceken.

A modern teraszok esztétikájának meghatározó eleme a kevés, kordában tartott növényzet. Vágjuk a növényeket extravagáns formájúra, vagy minimalista stílusú kaspókban, virágládákban helyezzük el őket. A rendezett hatás elérése érdekében a dús növényzet vagy pázsit helyett a teraszt kisebb méretű kavicsokkal szórjuk körül.

A berendezéshez válasszunk fémvázas vagy műanyag rattan ülőbútorokat fekete, fehér vagy szürke huzattal. Az üveglapos asztalok jól mutatnak a fémvázas bútorok mellett. A modern berendezés merevségét egy-egy formabontó darabbal, íves függőfotellel vagy egyedi dekortárgyakkal oldhatjuk.

Városias hangulat

Kisebb méretű városi teraszok esetén válasszunk világos teraszléceket burkolásra, hisz ezek optikailag tágítják a teret, ilyenek a barack, a kő és az olíva színárnyalat is. Tejüvegből vagy teljesen átlátszó üvegpanelekből is megépíthetjük a korlátot, így még tágasabb hatást érhetünk el.

A világos teraszt kontrasztossá tehetjük, ha fekete fémvázas bútorokat választunk, de fehér bútorokkal is sikkes és modern hatást érhetünk el. Ha szeretjük a színes, extravagáns megoldásokat, a fehér teraszunkhoz és az üvegkorláthoz válasszun k intenzív színű bútorokat vagy kiegészítőket: pirosat, narancssárgát vagy méregzöldet, vagy ezek kombinációját, ami igazán ütős hatást kelt.

Kerti bútorok

A legtöbb speciálisan kinti használatra gyártott bútort úgy állítják elő, hogy figyelembe veszik, szélsőséges időjárási körülmények között kell kiszolgálniuk minket. Etért a vízállóság az elsődleges szempontok közé tartozik. Az időjárásálló kiegészítők, a víztaszító anyaggal ellátott szövetek, de például az időjárásálló ülőpárnák is 30 perc alatt megszáradnak egy kiadós esőzés után. A bútorok könnyen tisztíthatóak és UV-fény állók, praktikus, mindennapi használatra találták ki őket.

A hagyományos, természetes anyagokból készült kerti bútorok idén is trendiek maradtak, a rattan és a tikfa elsőrangú választás, igaz nem olcsó, de minőséget kapunk a pénzünkért. Minőségi alternativája lehet a természetes fa és rattan bútoroknak a polirattan és az alumínium vagy rozsdamentes acél kerti bútor. A modern, letisztult vonalvezetésű, a variálhatóság és a megfizethető ár mindenesetre mellettük szól. A szövetek és anyagok választéka pedig ugyanolyan széles, mintha csak beltéri berendezésekről lenne szó, így mindenki megtalálhatja a stílusához és pénztárcájához illő alternatívát.

Függőfotel és függőágy

Hol is lehetne a legjobban ellazulni a szabad levegőn, mint egy függőfotelben vagy hintaágyban? A teraszunkon is helyet kap egyik vagy másik variáció az idén, ha elég nagy a tér hozzá. Garantáltan megtérülő befektetés, mert a ringatózó mozgás olyan érzéssel tölt el minket, mintha az anyaméh nyugalmába csöppentünk volna vissza, tökéletes a teljes relaxáció állapotához.

A legkedveltebb anyagok előnyei:

Alumínium: könnyű, mégis stabil; kevés karbantartást igényel; környezetbarát.

könnyű, mégis stabil; kevés karbantartást igényel; környezetbarát. Rozsdamentes acél: rozsdaálló; erős és stabil; könnyen karbantartható

rozsdaálló; erős és stabil; könnyen karbantartható Rattan: természetes anyag; le kell takarni; könnyen, akár vízzel és mosószerrel tisztítható

természetes anyag; le kell takarni; könnyen, akár vízzel és mosószerrel tisztítható Polirattan: természetes hatású; rozsdaálló alumínium keret; vízálló, szinte nem igényel karbantartást

Egyéb örökzöldek

Pergola és lugas

Árnyékolásra minden teraszon szükség van, a pergolák, lugasok pedig örökzöldek ezen a területen, ha növényeket futtatunk rá, nemcsak ezt a funkcióját tölti be, de a kéretlen tekintetektől is véd. Itthon divat szőlőt futtatni rá, ami ősszel különösen kellemes hangulatú estéket eredményezhet a társaságnak, hisz egy-egy érett szőlőszem lecsippentése mindig élmény. Annak érdekében, hogy télen ne okozzon fölösleges lombszemetet, futtahatunk rájuk örökzöldeket, például borostyánt, ami télen is remekül mutat majd.

Ha pergolát akarunk csak a teraszunkra, és nem teszünk rá cserepeket, vagy más tetőfedő anyagot, egy 15 négyzetméteres teraszt ki lehet hozni 650-700 ezer forintból, amiben benne van a padlóburkolat és az olcsóbb bútorok, például polirattan ülőgarnitúra vagy asztal és székek. Ha valódi rattanból képzeljük el álmaink teraszát, mélyebben a zsebünkbe kell nyúlnunk, mert másélmillió-kétmillió forintos költségkerettel számolhatunk

- mondta el a szakember.

A legtöbb pergolát az épülethez csatlakoztathatjuk, de népszerű az önálló és a két építményt összekötő változata is. Többféle anyagból is készíthetjük, de a legtermészetesebb hatást a fa alkalmazásával érhetjük el. A fán kívül alkalmazhatunk vasat, követ vagy téglát is a pergolák tartópilléreként. Fontos, hogy az időjárással szemben ellenállóvá tegyük építményünket, mivel a felfuttatott növények eltávolítása nélkül nem tudjuk évente karbantartani őket. Használjunk favédő alapozókat, fedőlazúrokat.

Léckerítés a terasz mellé

A fából készült kerítések viszonylag olcsók és a földbe való megfelelő rögzítéssel gyorsan felhelyezhetők. Amellett, hogy hangszigetel, szép látvány is lehet, ha a megfelelő faléceket választjuk, ami színben és stílusban harmonizál a teraszunkkal. Növényeket is helyezhetünk közvetlenül mellé kaspókban, de futónövényekkel még szebbé tehetjük a teret, például klematiszokkal vagy lonccal.

Ha léckerítést szeretnénk vagy a korábban nagyon divatos apácarácsot a teraszunk mellé takarásnak és növényfuttatásra, 2,7 méteres átlagmagassággal számolva, fafajtától függően 150-200 ezer forinttal számoljunk. A keményfa megdobja az árat nagyjából a duplájára, de borovi fenyőből megfelelő kezelésssel szuper időjárásálló léckerítés készíthető, ami nagyon esztétikus is

- tudtuk meg a szakértőtől.

Kandallósarok vagy kemence

Miért ne kombinálhatnánk a kellemeset a hasznossal? Az integrált kandallós fal véd a kíváncsi tekintetek elől, valamint hipermodern megoldás, ráadásul téliesíti is a teraszunkat egyben. Persze ebben az esetben be kell tartani az építési szabályokat, hogy egy kéményfal milyen magas lehet, amibe a kandallót kívánjuk beépíteni, arról az önkormányzatnál tájékozódhatunk. De ha csak kandallót kívánunk elhelyezni, annak semmi akadálya, ha a feltételeink adottak. A kemenceépítés is reneszánszát éli, ha elég nagy a teraszunk és a kertünk, valamint a házunk stílusa is lehetővé teszi, érdemes egy kemencét építtetni a teraszunkra.

Egy éppen a kert hangulatához illesztett kemence a saját hangulatunkat is meghatározza a szabad térben, ráadásul süthetünk-főzhetünk is benne. Ami pedig manapság alapprogram nyáron, ha egy kisebb vagy nagyobb társaság összejön nálunk. Ha kenceépítébe fogunk, azzal számoljunk, hogy egy méretes búboskemence a munkadíjjal együtt többszázezer fotintos tétel, de inkább félmillió.

Címlapkép: Getty Images