Tűz ütött ki a sorházban: 12 otthon vált lakhatatlanná Keszthelyen

Kigyulladt a tetőszerkezete, teljesen lakhatatlanná vált egy tizenkét lakásos sorház Keszthelyen, tájékoztatta a Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hivatalvezetője kedden az MTI-t.

Kedd délelőtt gyulladt ki a tetőzete a tűzoltóság épületétől alig néhány méterre lévő, 80 méter hosszú sorháznak. A tűzoltók percek alatt a helyszínen voltak, de a teljes hosszában lángoló épület oltásához három másik városból is érkezett segítség

- mondta el Bangó Szilárd.

Az épületet öt ember hagyta el, egy hatodikat a tűzoltók hoztak ki, majd adtak át a mentőknek. A tüzet délre sikerült megfékezni, a keletkezési okát még vizsgálják. A 12 lakásos épület - amelyből nyolcban éltek - lakhatatlanná vált, ugyanis a tűz miatt a födém is beszakadt.

A zaol.hu az esettel kapcsolatban arról is beszámolt, hogy a város polgármestere és jegyzője is felkereste a helyszínt. Az önkormányzat segít azoknak, akiknek átmeneti elhelyezésre van szüksége, illetve további segítségre is számíthatnak. Felvették velük a kapcsolatot, hogy felmérjék az igényeiket.

Címlapkép: Getty Images