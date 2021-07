Érik a bolhainvázió: így űzd el a kártékony bestiákat az otthonod közeléből

A bolhák egész évben problémát okoznak. Minden olyan helyen megjelenhetnek, ahol kutyák és macskák megfordulnak, de ebben a párás, meleg nyári időjárásban még házi kedvenc sem kell hozzá, hogy beköltözezzenek az otthonainkba. Mintegy 2000 faját ismerjük ezeknek a nagyon kellemetlen élősködőknek, ebből csak Magyarországon 1992-ig több mint nyolcvanat azonosítottak. Megkeserítik az emlősök és a madarak életét is, így fokozottan figyelnünk kell arra, hogy házi kedvenceinket megóvjuk tőlük, mivel számos agresszív betegség terjesztői.

Most nyáron különösen veszélyesek a bolhák, hiszen a mostani meleg, párás időjárás kedvez az inváziónak, és kedvenceink is többet érintkeznek a szabadban más állatokkal, madarakkal, vagyis egymást is könnyen megfertőzhetik a kiváló túlélő képességekkel bíró vérszívóval. Mutatunk pár hatékony módszert, amivel garantáltan távol tarthatjuk őket a kutyáktól vagy a macskáktól.

1. Almaecet

Az egészséges táplálkozás hívei már régóta hangsúlyozzák az almaecet sokféle előnyét, amelyek nem csak az emberekre nézve hatásosak. Bár nem pusztítja el, de taszítja a bolhákat is, mert azok nem szeretik a csípős illatát és ízét. Egy rész almaecethez adj egy rész vizet, majd a levegőbe fújhatod a keveréket, de a háziállatok fekhelyét is lekezelheted így, megelőzés céljából. Ha a kutya vagy a macska nem allergiás az ecetre, a bundájukra is rá lehet permetezni a keveréket heti rendszerességgel.

Az almaecet mintegy öt százalék ecetsavat, antiszeptikumot tartalmaz, és a permetezésen túl át is lehet fésülni vele az állat szőrét. Ha már megtörtént a baj, a viszketést is enyhíteni fogja. Szájon át is segíthet a kutya pH-jának kiegyensúlyozásában, mivel az almaecet lúgos, a kutyaeledel pedig közismerten savas, így a fogyasztása segítheti a kutya emésztését. Egy liter almaecetet, amennyiben valóban almaecet, nagyjából 2000 Ft-os áron vehetünk meg a piacon.

2. Szódabikarbóna

A szódabikarbónát gyakran említik természetes bolha-ellenszerként. A kutatások azonban azt mutatják, hogy valójában nem mérgező a bolhalárvákra. Vagyis a szódabikarbónát biztonságosan lehet használni a háziállat szőrzetén (nagyszerű a szagok semlegesítésére), és vízzel összekeverve krémszerű pasztát kapunk, vagy hozzáadhatjuk fürdés közben a szokásos samponjához is.

A bolhásodás megelőzése érdekében keverjünk össze egy kis szódabikarbónát vízzel, és tegyük egy edénybe, amit megvilágítunk, de úgy, hogy a kutya vagy a macska ne érhesse el. A bolhákat vonzza a fény, így beleugranak majd az edénybe, és megfulladnak. Szódabikarbónát és sót szórhatsz az állat fekhelyére is, utána pedig alaposan ki kell porszívózni, hogy eltűnjenek a paraziták.

3. Sörélesztő

A sörélesztő egészségre gyakorolt hatását már körülbelül 100 évvel korábban is vizsgálták. Az 1800-as évek végén egy vegyész állítólag rákbeteg feleségét kezelte nagy dózisban adott sörélesztővel, aki meg is gyógyult. Természetesen sok más dolog is közrejátszhatott ebben, de később, miután lejegyezték ezt a történetet, sokan úgy vélték, hogy tényleg csodatevő hatással bír a sörélesztő. Tény, hogy szeléntartalma kiválóan erősíti az immunrendszert és antioxidánsai a sejtek öregedési folyamatait lelassítják. A komplex B-vitaminok a szervezet több rendszerének működésére is jótékonyan hatnak.

A sörélesztő táplálékkiegészítőként növeli az energiaszintet, és elősegíti az egészséges bőr, szőr megőrzését, a szem egészségét. A házi kedvencek immunrendszerének is jót tesz, az erős immunrendszer pedig segíthet megakadályozni a bolhák és más paraziták támadását. Porított sörélesztő adható háziállatoknak szájon át. Beszéljen állatorvosával arról, hogy milyen adagolás megfelelő a kedvence számára. Sörélesztőt szintén bármelyik drogériában vehetünk, már 1200 Ft-ért jó minőséget kapunk, egykilós kiszerelésben.

4. Rozmaringos lemosó

A vegyi bolhairtók maró hatásúak lehetnek. A rozmaring bevált növény bolhák (pókok, csótányok) távol tartására. Először két csésze friss rozmaringot áztassunk 30 percig forrásban lévő vízben, majd szűrjük le a folyadékot, dobjuk ki a megmaradt leveleket, és töltsük fel egy liter meleg vízzel. Várjuk meg, amíg kellemesre hűl a főzet. Öntsük a kutyára vagy a macskájára, áztassuk át vele jól a bundáját, majd hagyjuk magától megszáradni.

5. Friss citromból spray

Vágjunk negyedbe egy citromot, és főzzük legfeljebb tíz percig forrásban lévő vízben. Ezután hagyjuk a keveréket egy éjszakán át ázni. Akár rozmaringleveleket is adhatunk hozzá, úgy a hatás még jobb lesz. Másnap öntsük a folyadékot egy permetfejes flakonba, miután a citrom maradékát eltávolítottuk, és esetlegesen a rozmaringot is. Permetezzük a folyadékot a háziállatra, ügyelve arra, hogy ne kerüljön a szemébe. Próbáljuk meg a füle mögött, a farkánál és a nyakánál alaposan befújni vele, mert a bolhák köztudottan itt szeretnek elrejtőzni.

Ha kedvencünk nem tolerálja a permetezést, a frissen facsart citrom vagy narancs levét dörzsölhetjük a kutya vagy macska bundájába. De figyeljünk oda arra, hogy kizárólag friss citrusféléket használjunk és ne a citrusfélék illóolaját, mert ez utóbbiak veszélyesek lehetnek a háziállatokra, allergiás reakciót okozhatnak.

6. Neem olaj vagy por

Ez a teljesen természetes rovarriasztó egy Indiában, Srí Lankán és Burmában honos fáról származik, az ajurvédikus gyógyászatban ősidők óta használják mindenféle rovar ellen, a lárváikat is elpusztítja. Gyakran használják bolhák és szúnyogok elriasztására. A Neem olaj használata biztonságos a kutyáknál, és valójában néhány háziállat samponjában használják is összetevőként. Egyes macskák érzékenyebbek a neem olajra, mint mások. Alkalmazása után figyeljünk oda az esetleges mellékhatásokra, például a túlzott nyálképzésre. Ha ilyet látunk, azonnal hagyjuk abba az olaj használatát, és forduljunk állatorvosához.

Por vagy olaj formájában a drogériákban, patikákban is beszerezhető, az ára 1500 Ft-tól egészen 9000 Ft-ig terjed, a kiszerelés nagysgától és a koncentrációtól függően.

Neem olaj vagy por A neem egy kétszikű fa, mely akár 200 évig is élhet. A trópusi és szubtrópusi éghajlatú területeken, lomberdőkben vagy őserdőkben jellemző előfordulása, de őshazája Dél-Ázsia, India és Burma. Termesztése ma már egyre nagyobb területeken zajlik, hiszen hamar felismerték jótékony hatását olajának és rendkívül széles felhasználási körét. Állatokon rovarélősködők ellen, és féregtelenítésre is használják.A neem olaj erős parazitaellenes, baktériumellenes és rovarriasztó hatásáról híres. Különleges összetételének köszönhetően a kozmetikában a problémás bőr ápolására használják, olyan bőrbántalmak esetén mint az akne, ekcéma, pikkelysömör, fertőzések, szemölcsök, herpesz, tetvesség, gombásodás. Ezt az igen sokoldalú olajat sokféle formában és koncentrációban lehet kapni. Hatásos a kórokozók ellen, és kiváló gombaölő: egész évben használható, még betakarításkor is. Kevésbé ízletessé teszi a növényeket, terméseket a kártevők számára. A termőföldhöz is keverhető, hígítva a levelekre is lehet permetezni, és egyéb hatóanyagokkal is kombinálható. A kerti és szobanövényeken is használható heti egy-két alkalommal.

7. Extra tipp: Bolhairtó lemosó házilag

Hozzávalók:

200 gramm kovamoszat liszt,

100 gramm neem por

15 csepp eukaliptusz olaj

Alkalmazása: Keverjük össze a hozzávalókat alaposan, majd tegyük egy olyan üveg szóróba (só vagy borsszóró), amiből alaposan rászórhatjuk kedvencünk száraz szőrére. AFigyeljünk arra, hogy a bőrére is menjen a szóratból, mert akkor lesz hatásos. Érdemes az érzékenyebb területeken (fül, nyak, has) bele is dörzsölni kicsit a bőrbe. Havonta ismételjük meg a kezelést, és nem kedvencünket messzire elkerülik majd a bolhák és egyéb kártevők.

Címlapkép: Getty Images