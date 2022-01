Dédanyáink nem csak fűszereztek velük: ezek a konyhai növények igazi csodatevők

Magyarországon számos gyógynövény terem, kedvez nekik a Kárpát-medence fekvése, éghajlata. Míg azonban a rendszerváltás időszakában az évi 20 ezer tonnát közelítette az exportunk, napjainkra ez néhány ezer tonnára zsugorodott. Problémát jelent az ágazatban a munkaerőhiány és a termőterületek csökkenése is. A gyógy-, fűszer-, aroma- és ipari növények gyűjtése és termelése éves szinten közel 8-10 milliárd forintot tesz ki. A gyógynövényteák, gyógytermékek és más gyógynövény alapanyagú készítmények, például étrend-kiegészítők, kozmetikumok összforgalma éves szinten nagyjából 40-50 milliárd forint. 2019-es adat szerint Magyarországon 100-120 rendszeresen használt gyógynövényfaj van, az aktív hatóanyagot tartalmazó részek több ezer tonnát tesznek ki a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szerint.

A klímaváltozás nagy nyertesei a gyógy- és fűszernövények lehetnek, amelyek a fajok sokfélesége miatt könnyen alkalmazkodnak a változó éghajlathoz

- olvasható az éghajlatváltozás Kárpát-medencére gyakorolt esetleges hatásait vizsgáló ITM-jelentésből, amiről korábban írtunk.

Belföldi és külföldi értékesítés

A Gyógynövény Szövetség és Terméktanács (GYSZT) adatai szerint Magyarországon jelenleg körülbelül 30 ezer hektáron foglalkoznak gyógynövénytermesztéssel, a legfontosabb fajok többek között a kamilla, a csipkebogyó, a homoktövis, a majoranna és a kapor, de jelentős a kerti kakukkfű, az oregánó és a citromfá termesztése is többek között.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) szerint, az őstermelői nyilvántartás alapján hazánkban csaknem 3000 őstermelő foglalkozik ezzel a tevékenységgel, ahhoz azonban, hogy valaki belefogjon a termesztésbe, a termékek előállításába, esetleg értékesítésébe, érdemes utána nézni, hogy hivatalosan mikre is van ehhez szükség.

Hazánkban a gyógynövények termesztő területe 25-30000 hektár (2020-ban 31 304 ha volt), az előállított drogtömeg pedig 27-30 000 tonna körüli. Körülbelül 70-80 faj kerül rendszeres begyűjtésre a természetes élőhelyekről.

Fűszernövények a konyhában

Egyetlen konyhából sem hiányozhatnak, hisz amellett, hogy kellemes illattal töltik be a levegőt, a főzésnél csak karnyújtásnyira vannak. A legtöbbjük nem igényel túlzott gondozást, évelőként is termeszthetőek, legyen szó kakukkfűről, petrezselyemről, bazsalikomról, mentáról, levenduláról, citromfűről, oregánóról vagy épp snidlingről. A szupermarketekben 350-500 ft közötti áron vásárolhatjuk meg őket cserepenként.

1. Kakukkfű

Nagyon jó fertőtlenítő gyógytea készíthető belőle, ami megvéd a betegségektől, meghosszabbítja a sejtek életét, erősíti immunrendszerünket. Vérbőséget fokozó hatása javítja a vérkeringést, vérszegénység esetén kiváló. Kezelhető vele köhögés, hörgő- és szájüregi gyulladások. Orrdugulásra inhalálni kell vele. Nyálkaoldó, köptető hatása is van. Újabban vírusos betegségekre javasolják. A nők növényének is nevezik, mert megszünteti a vérzési rendellenességeket és a görcsöket. Külsőleg bőrfertőtlenítő, sebgyógyító hatású. Kisgyermekek fürdővizében enyhíti a hasi görcsöket, erősíti az immunrendszert.

2. Bazsalikom

A mediterrán konyha nagy kedvence a bazsalikom. A rendkívül ízletes olasz konyha egyik elengedhetetlen kelléke. Azon kívül, hogy finomabbnál finomabb ételek készíthetőek a segítségével, gyógynövényként is rengeteg jótékony hatással bír. A bazsalikom rendkívül gazdag flavonoidokban melyek erőteljes antioxidáns hatásukról ismertek. Az antioxidánsok képesek megvédeni a sejteket a káros szabadgyököktől, ezáltal elősegítik az egészséges sejtképződést és a sejtregenerációt. Emellett a bazsalikom gyulladáscsökkentő és antibakteriális hatással is rendelkezik. A növény cseranyagjai és illóolajai képesek csökkenteni a puffadást és egyéb emésztő rendszeri panaszokra is jó hatást gyakorolnak. Emellett a bélrendszerben levő paraziták elleni küzdelemben is hatékonyan lehet a segítségünkre.

3. Oregánó

Az oregánót már több ezer éve használják mint fűszer- és gyógynövényt. A mediterrán, különösen az olasz konyha nagy előszeretettel használja ezt a csodálatos fűszernövényt. Az oregánó rendkívül gazdag ásványi anyagokban és vitaminokban, de nem ez a legfontosabb jótékony hatása, amivel sokat tehet az egészségünk megőrzéséért. Az oregánó, a benne levő hatóanyagoknak köszönhetően képes megakadályozni a baktériumok és a gombák elszaporodását a szervezetben, így segítségével megelőzhetőek és kezelhetőek a gombás fertőzések. A baktériumok ellen pedig ugyanolyan hatékonysággal képes felvenni a harcot, mint a gyógyszertárban kapható antibiotikum készítmények, ám nem rendelkezik azok egészség károsító hatásával. Emellett az oregánó gazdag antioxidánsokban is, amelyek képesek megvédeni a sejteket a károsodástól.

4. Kapor

A kapor a népi gyógyászatban évezredek óta elismert gyógynövény, rengeteg pozitív hatással bír egészségünkre nézve, itt részletesen leírtuk ezeket. A kapor gazdag A-, B-, C- és E-vitaminban, emellett tartalmaz kalciumot, rézt, vasat, magnéziumot, foszfort, cinket és különböző egészséges folsavakat, telítetlen zsírsavakat (pl. omega 3) is. A kapor rosttartalma magas, kalóriatartalma alacsony, mindemellett kiváló antioxidáns, vagyis erősíti egész szervezetünket. A kapor tágítja az ereket, ezáltal növeli a fogyasztója testi és szellemi teljesítőképességét, segít küzdeni a fáradtság és a fejfájás ellen. A kapor hatékony vízhajtó, segít leküzdeni a puffadást és az emésztési zavarokat, de jó hányinger vagy étvágytalanság ellen is. A kapor mindemellett csökkenti a fogínygyulladás tüneteit, sőt, még sebgyógyításra is használható antimikrobális hatásának köszönhetően.

Kapor tea készítése cukorbetegeknek A kapor természetes inzulin formájában is támogatja a testet kettes típusú diabétesz esetén, ugyanis a kapor magjában található eugenol a hasnyálmirigyben serkenti az inzulintermelést. A kapor tea fogyasztása segít a szervezetnek a zsír lebontásában, így a test nem raktározza el a szénhidrátot, egyenesen az izomsejtekbe juttatja azt, ahol energiává alakul. A fogyasztása mindemellett csökkenti a koleszterinszintet is, így javallott a fogyasztása magas vérnyomás vagy elhízás esetén. A kapor tea készítése cukorbetegeknek igazán egyszerű: forrázzuk le a kapor magjait (vagy tetszés szerint a kapor leveleit is), hagyjuk pihenni 10 percen keresztül lefedve, majd szűrjük le. Egy bögrényi kapor tea elkészítéséhez (kb. 3 dl víz) egy teáskanálnyi kapor kell.

5. Majoránna

A majoránna kitűnő étvágyjavító, méregteleníti az emésztőrendszert, valamint enyhíti a gyomorfertőzés és gyomorrontás tüneteit. A tengeribetegségben szenvedőknek előszeretettel ajánlják forrázatának bevitelét gyomornyugtató és hányingercsillapító hatása miatt. Kiváló kezelője a tekerő hasfájásnak (más néven kólikának), a szélgörcsöknek és a felfúvódásnak. Hatékonyabbá teszi a májműködést, és fokozza az epetermelődést. A tüdő megbetegedései esetén is jótékony hatású teája, hiszen oldja a hurutokat, tisztítja a hörgőket, ezáltal könnyítve nehézlégzést. A torokgyík és a szamárköhögés ellenszerének tartották erős köhögéscsillapító hatása miatt, kúraszerű használata édesgyökérrel keverve pedig csökkenti az orrdugulást és a nyálka felhalmozódását. A majoránna virágaiból készített forrázat enyhíti a migrénes fejfájást, a szédülést és az izomgörcsöket, illetve nyugtatja az idegrendszert. Álmatlanságban szenvedőknek is javallott a használata. Citromfűvel kombinálva csökkenti a menstruációval járó görcsöket és a vérzés erősségét, valamint segíti a méh tisztulását. Érdemes a havi baj kezdeti időszakában alkalmazni.

6. Citromfű

Elsősorban idegerősítő és nyugtató hatásáról ismert. Alvási zavarokra, kezdődő depresszióra, idegnyugtatásra, ideges eredetű szívpanaszokra használjuk. Serkenti a máj működését, emésztésjavító, puffadásgátló. Izzasztó hatása is van. Szabályozza a pajzsmirigy működését és csökkenti a túlműködésből adódó idegességet. Menstruáció előtti idegfeszültség csökkentésére is alkalmas. A benne található polifenolok antivirális tulajdonságúak, segítik az ajakherpesz gyógyulását, és felére csökkentik a vírusfertőzés kiújulásának gyakoriságát.

Felhasználása belsőleg

Idegnyugtatásra, depresszióra naponta 1-3 csészével ihatnak belőle étkezések között. Ízesítés nélkül fogyasztandó. Görcsös, ideges hányás esetén apránként elkortyolgatva kell egy csészével meginni belőle. Vízhajtásra reggel éhgyomorra egy csészével igyunk.

Megfázás, influenza esetén izzasztásra használható, ágyban fekve, forrón kell ilyenkor meginni belőle legalább két csészével egymás után. Emésztésjavításra étkezés előtt fogyasszanak belőle egy csészényit. Ha alvásproblémákra isszuk, este, lefekvés előtt tanácsos egy langyos csésze teát elkortyolgatnunk. Napi egy-három csészével korlátlan ideig iható.

Felhasználása külsőleg

Sebfertőtlenítésre, övsömörre, daganatokra, zúzódásra, reumatikus fájdalomra bedörzsölőként használjuk a teáját.

A fűszernövényekből tea is készíthető:

Egy csapott evőkanál (3 g) növényt 2,5 dl vízzel forrázzunk le, 15 perc után szűrjük le. Ne használjunk fém szűrőt.

