Döbbenet: ki sem találnád, hogy mi épül a soproni középkori palotában

Hamarosan felújítják a soproni belváros egyik gyöngyszemét, a Zichy–Meskó-palotát. Korábban még egészen mást szeretett volna építeni a háromszintes épületbe, ám végül kiderül, hogy nyilvános vécévé alakítják földszinti helyiségeit.

A már elég rossz állapotban lévő épület tetejét, lábazatát és homlokzatát 2021-re felújították ugyan, de a belső terek továbbra is meglehetősen elhanyagolt állapotban vannak, egyedül a díszteremben található freskót konzerválták.

A Telex szerette volna megtudni, miért egy kiemelten értékes palotában építenek ki nyilvános vécét. A Sopron jegyzőjének napokkal ezelőtt írt kérdésünkre azonban nem érkezett válasz, és a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal sem reagált írásban.

A műemlékvédelemben jártas szakemberek ugyanakkor azt mondják, minden funkció jobb annál, mintha üresen állna egy épület. A vécét fűteni fogják, a palota Kolostor utcai bejárata felől külön nyílik majd a női, a férfi és a mozgássérült illemhely.

Van ugyan innen nem messze, a Várkerületen is egy nyilvános mosdó száz forinttal működő automata ajtóval, de ott mindig alpáriak az állapotok. Állítólag ezért is van szükség egy újabbra. Hogy a történelmi belváros közepén ne legyen „alpári” a helyzet, ezt a vécét információink szerint őrizni is fogják. Arra nincs válasz, hogy miért nem a néhány éve épült várkerületi közvécét teszik rendbe és vigyázzák. Ott legalább csak egy parkolóra nyílnak az ajtók, a szűk Kolostor utcában viszont egy társasház ablakaira.

Az egyébként bájos középkori utca egyelőre nagyon csöndes. A presszó is rég bezárt, a műemlék épületek földszintjére tervezett „mesterségek utcája” iparosok, vállalkozók és kereskedők érdeklődésének hiányában nem valósult meg. Az önkormányzat úgy gondolkodott, ha lesznek üzletek a belvárosban, jönnek majd a turisták is. A vállalkozók viszont azt mondják, majd ha lesz vendég, akkor lesz üzlet is. Úgyhogy most egyik sincs, lett viszont vécé – abból rögtön három.

Címlapkép: Getty Images