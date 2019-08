Szarvasoktól zeng az erdő: vigyázzon, aki Somogyban jár

A gímszarvas a hazai erdők királya: az akár három mázsásra is megnövő bikák igazán tekintélyt parancsoló megjelenésűek. Az amúgy csendes és ritkán látható állatok párzási időszaka szeptember elején kezdődik, amikor látványosan megváltozik a viselkedésük. A párzásra kész gímbikák alkonyattól pirkadatig, bőgéssel hívják fel magukra a szarvastehenek figyelmét, vagy éppen a területen lévő konkurens hímeket figyelmeztetik a jellegzetes és változatos hangorkánnal. Ilyenkor a megemelkedett tesztoszteronszint miatt az állatok viselkedése megváltozik. A bikák megvívnak egymással a tehenekért: az erdőjárók hallhatják az egymásnak ütköző agancsok messzire hangzó csattanását.

A szarvasbőgés idején helyenként, például a somogyi állami erdőket gondozó SEFAG Zrt. egyes, a turistautaktól távol eső erdőrészeiben a terület nyugalma érdekében látogatási korlátozásokat léptetnek életbe. Ezek szeptember végéig érvényesek, minden nap 9 és 15 óra között. Mivel ilyenkor van a vadászati főidény, ezért a vadgazdálkodás eredményességét is segíti a terület nyugalmának biztosítása.

A jelzett turistaútvonalakon ebben az időszakban is bátran lehet kirándulni. A túrázás mellett sokféle erdei program is elérhető: Somogyban például a Sziágyi Erdészeti Erdei Iskola szervez erdei futóversenyt és az őszi erdei munkákat bemutató ismeretterjesztő napot, de izgalmas programok lesznek a Mesztegnyői Erdei Vasúton és a Zselici Csillagparkban is.

A SEFAG Zrt. szakemberei arra kérik a természetbarátokat, hogy az erdőt járva lehetőleg ne zavarják meg a szarvasokat, ne próbálják például a bőgés hangját követve megkeresni őket a sűrűben. Ezzel ugyanis az állatoknak is ártanak és saját magukat is veszélyeztethetik. Az érvényben lévő erdőlátogatási korlátozásokról a SEFAG Zrt. és a többi erdészet honlapján lehet részletesebben tájékozódni.