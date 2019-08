Ma lesz az Állatkertek Éjszakája: itt vannak a programok!

A nyár utolsó péntek estéje hagyományosan az Állatkertek éjszakája dátuma. A programban részt vesz a Budakeszi Vadaspark és a Fővárosi Állat- és Növénykert mellett a szintén budapesti Tropicarium, debreceni a Nagyerdei Kultúrpark Állat- és Növénykertje, a győri Xantus János Állatkert, a Jászberényi Állat- és Növénykert, a Kecskeméti Vadaskert, a Miskolci Állatkert és Kultúrpark, a Pécsi Állatkert és Akvárium-Terrárium, a poroszlói Tisza-tavi Ökocentrum, a Szegedi Vadaspark és a veresegyházi Medveotthon is.

A Fővárosi Állat- és Növénykertbe a főbejáraton, az Elefántház melletti kapun és a Holnemvolt Vár kapuján is be lehet majd lépni, éjfélig lehet majd a kert területén maradni. Az állatkert több pontján az épületekre, a sziklafelszínre és a fák lombkoronájára vetített fényfestésben lehet majd gyönyörködni. A főkapunál filmvetítés és arcfestés fogadja a látogatókat, ott lesz a QuartzBox homok- és festékanimáció vetítés helyszíne is.

Állatbemutatókat, látványetetést és tréninget is láthatnak a látogatók: például oroszlánfóka tréninget esti kivilágításban, elefánt tréninget, zsiráf és orrszarvú etetést. Sőt, látványetetést tartanak a cebui disznóknál, a komodói sárkányoknál, az aldabrai óriásteknősöknél és a kis tigrispitonoknál is.

A Budakeszi Vadaspark is izgalmas programokat kínál az Állatkertek éjszakáján: a napnyugta után induló túrákon az érdeklődők bepillanthatnak a vadak éjjeli életébe. A szakvezetések során nemcsak az éjszakai állatokkal és azok szokásaival ismerkedhetnek meg, hanem az erdőben hallható hangok és neszek forrásaival is. Láthatóvá válik az éjjeli rovarvilág, a látványetetések és állatbemutatók mellett pedig számos foglalkoztató várja a kicsiket és a nagyokat.

Ahogy az elmúlt években, idén is lesz lehetőség kombinált jegyek váltására, amelyek a Fővárosi Állat- és Növénykert mellett a Budakeszi Vadasparkba és a Tropicariumba is érvényesek.

A budapesti Tropicariumban az utolsó nyári hétvégén minden nap látványetetésekkel várják a közönséget: pénteken este kőhal, aligátor, tatu és muréna, szombaton délelőtt kajmán, rája, majom és keselyűteknős, vasárnap délelőtt pedig rája, majom és piranha etetését nézhetik meg a látogatók.

A debreceni Nagyerdei Kultúrparkban is megismerheti a közönség a kert titokzatos éjszakai életét. A látogatók szakvezetéseken leshetnek a kulisszák mögé, ehető növényeket és rovarokat kóstolhatnak, és az idén is átadnak egy új állatbemutatót. Egész este közlekedik a kisvasút, és üzemel a Vidámpark.

A győri Xantus János Állatkertben 22 óráig várják a vendégeket. A közönség megfigyelheti a tigrisek, a medvék és a vadkutyák etetését, emellett "nem szeretem" állatokkal, kígyókkal, csótányokkal is találkozhat.

A Kecskeméti Vadaskertet fáklyákkal világítják meg ezen az estén, és családias hangulatú programokkal készülnek. A gondozók többek között tigrisek, majmok, lámák, oroszlánok etetését mutatják be, hüllőshow-val készülnek, emellett a Csörömpölők Együttes is koncertet ad.

A Miskolci Állatkert és Kultúrpark 23 óráig várja a közönséget, minden korosztály számára kínálnak programokat. Érdekes hüllőkkel, kétéltűekkel és rovarokkal ismerkedhetnek meg a látogatók, akik csillagászbemutatón is részt vehetnek, a denevéreket, a tigriseket, a medvéket, a mosómedvéket, az éjszaka aktív állatokat is megfigyelhetik. A Magyar Madártani Egyesület munkatársainak közreműködésével a Bükki Nemzeti Park éjjeli ragadozó madaraival is megismerkedhetnek a látogatók.

A Pécsi Állatkertben pénteken és szombaton is lesznek programok. Látványetetések, fényfestés, koncertek, tűzzsonglőr-bemutatók, csillagászati programok, bátorságpróbák is várják az érdeklődőket.

Az események részletes programjai az állatkertek honlapján olvashatók.