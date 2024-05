Csúcsra járatják a vidék legújabb színházát: még Alföldi Róbert is visszatér rendezni

Hat új bérletes bemutatót tervez a szombathelyi színház a 2024/2025-ös évadban: Alföldi Róbert, Béres Attila, Halasi Dániel, Horváth Csaba, Kondákor Ajsa Panka és Telihay Péter rendezésében. A társulatból távozik Antal D. Csaba és érkezik Kuttner Bálint. Kiss Mari, örökös tag is szerepet vállalt. Az idei karneválszínházi előadás pedig a Szombathelyi Szórakoztató Szupergála lesz - közölték.

Ne feledjük,még tart az idei évad...

A vidék legújabb, alig 17 éves színháza - utolsó két bemutatóján is túl van, de máris a jövőt tervezi. Valószínűsíthetjük, hogy tudatos választás a szombathelyi WSSZ műsortervében, hogy az idei szezon legvégén két olyan darab is fut, amelyikben az egyikben nyolc nő (Mikve), a másikban nyolc férfi (paródiája) mozog egy térben (Tesztoszteron című előadás). Itt is ott is meghatározó téma a nemek együtt- és külön működése. Önmagában ez is a merész húzás, amiben - valljuk be őszintén - a Jordán Tamás alapította szombathelyi színházban soha sincs hiány...

Az elmúlt öt év legmagasabb nézőszámát produkálják

Egymásra talált a színház és a közönség

– mondta nemtégiben a sajtótájékoztatón is Szabó Tibor, a szombathelyi WSSZ igazgatója, aki 2021 februárja óta vezeti a színházat, és aki a jelenleg még zajló évadot "zökkenőmentesnek és sikeresnek" nevezte.

A Coviddal, energiaválsággal, bezárásokkal, leállásokkal is sújtott elmúlt öt év legmagasabb nézőszámát produkálja a Weöres Sándor Színház a 2023/24-es szezonban – nyilatkozta Horváth Soma alpolgármester. Aki gratulált a hamarosan véget érő „fantasztikus évadhoz”, amely nemcsak kiemelkedő nézőszámot, hanem több szép szakmai sikert is hozott.

6 bérletes bemutató, új és visszatérő rendezők

Szabó Tibor a WSSZ sajtótájékoztatóján közölte: október 4-én Moliére, A fösvény című komédiáját állítják színpadra Telihay Péter rendezésében. Október 18-án Pirandello Hat szereplő szerzőt keres című színművét mutatják be, a még egyetemi hallgató Kondákor Ajsa Panka rendezésében, december 13-án pedig Tracy Letts Augusztus Oklahomában című színművét láthatja a szombathelyi közönség, Alföldi Róbert rendezésében. A darab női főszerepét vendégként Kis Mari játssza.

Február 7-én Rejtő Jenő Vesztegzár a Grand Hotelben című zenés vígjátékát mutatják be Halasi Dániel rendezésében, március 28-án Neil Simon Furcsa pár című komédiája kerül színre Béres Attila rendezésében, május 4-én Mikszáth Kálmánnak A Noszthy fiú esete Tóth Marival című művét láthatja a közönség Horváth Csaba rendezésében.

Idén sem maradhat el a Karneválszínház

Bérleten kívül idén augusztus 15-én a Karneválszínház keretében mutatják be Vinnai Andrásnak a Szombathelyi Szórakoztató Szupergála címet viselő "helyi érdekű zenés sóműsorát" a szerző rendezésében, és ugyancsak bérleten kívüli bemutatóként a Stúdiószínpadon lesz látható még ősszel a Flóra című dokumentumdráma Sipos László rendezésében.

Egy vezető színész távozik a társulattól

A direktor bejelentette: az évad végén távozik a társulatból Antal D. Csaba, aki saját döntése alapján új bemutatókban nem vesz részt, de a még repertoáron maradó előadásokban vitt szerepét továbbra is eljátssza. Érkezik a társulathoz egy fiatal művész, Kuttner Bálint, akit vendégként a Pál Utcai Fiúk és a Kutyabaj című darabban már megismerhetett a szombathelyi közönség.

