Ki nem találod mi lett az év emlőse: itt kerülhetsz közelebb hozzá

A helyettes államtitkár köszöntőjében elhangzott, hogy a Vadonleső Program - ami egyben az egyik legjelentősebb társadalmi bázisú, úgynevezett „Citizen Science”, azaz közösségi tudomány program - hat éve az egyik legnépszerűbb védett kisemlősünkkel, a keleti sünnel indította útjára az „Év Emlőse” kezdeményezést. A program minden évben más és más őshonos emlősállatunkra irányítja a figyelmet, elősegítve azok megismerését és hatékonyabb védelmét.

Az országos szintű programsorozatnak köszönhetően a sün az egyik legjobban feltérképezett védett emlősfajunkká vált, olyan széles társadalmi elfogadottság és népszerűség mellett, amire alig volt példa a hazai természetvédelem történetében

– tette hozzá.

2019-ben a fokozottan védett európai hiúz kapta az „Év Emlőse” címet, így az idén minél szélesebb körben szeretné a Vadonleső Program megismertetni a fajt a lakossággal, köztük a kisiskolásokkal is. A számos program és pályázat mellett minden évben a Vadonleső Program keretében egy regionális rendezvényt is szerveznek egy vidéki iskola tanulói részére. Mivel a hiúz legjelentősebb állományai a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság működési területein élnek, így az idei évben a Bükkben és ezen belül is Felsőtárkányban szervezték a térségi rendezvényt

- közölte.

A hiúz Magyarországon 1993 óta fokozottan védett nagyragadozó faj, pénzben kifejezett természetvédelmi értéke 500.000 Ft. Európai viszonylatban 9-10 ezer egyedre teszik az állomány nagyságát, ebből a Kárpátok vonulatai mintegy 2300-2 400 példánynak adnak otthont. Bár az Északi-középhegység számos pontján jelen van, ugyanakkor ez a viszonylag széles elterjedési sáv a szakértői becslések szerint is mindössze 15-20 példányt jelent.