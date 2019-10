Egyre több a modern baleset: szelfimentes zónák jöhetenk létre hazánkban!

A statisztikák szerint az elmúlt néhány évben világszerte több mint 250 ember vesztette életét közvetlenül a felelőtlen közösségimédia-használat miatt. A #modernbalesetek megelőzése érdekében a Generali társadalmi kampányt indít, melynek keretében felhívja a figyelmet öt csodás magyar turisztikai helyszínre, ahol különösen érdemes odafigyelni a testi épségünkre, miközben a lenyűgöző látványban gyönyörködünk – olvasható a Generali sajtóközleményében.

Egy 2018-as indiai kutatás szerint 2011 óta 259 emberéletet követelt a felelőtlen szelfizés világszerte. Nem véletlen, hogy ez az ország foglalkozott a problémával, hiszen az áldozatok listáját India vezeti, nyomában Oroszországgal, az Egyesült Államokkal és Pakisztánnal. Meglepő módon a vezető halálok nem a közlekedési balesetek köre (19%), hanem a fulladás (27%) volt, a legtöbben vízbe estek, mert nem vették észre a figyelmeztető jelzéseket. Ezek a végzetes kimenetelű esetek tudatossággal és odafigyeléssel könnyen elkerülhetők lettek volna.

A statisztikák miatt létrejött az igény arra, hogy a legnépszerűbb és egyben legveszélyesebb turistacélpontok (felhőkarcolók, hegycsúcsok, tengerparti, sziklás vidékek) körül „no selfie” zónákat kellene létrehozni, ahol figyelmeztető jelzésekkel és a hatóságok közreműködésével előznék meg a szelfibaleseteket.

Magyarország is bővelkedik csodás, de veszélyeket is rejtő látnivalókban, a Generali szerint a következő hazai helyszíneket lenne érdemes szelfimentes zónának nyilvánítani:

Halászbástya

1987 óta része Budapest világörökségi helyszíneinek a Halászbástya, és több ezer látogatót vonz naponta. Bármilyen csábítónak tűnik is a hosszú lépcsősorokon vagy a boltívek alatt fotózkodni, innen igen nagyot lehet esni, úgyhogy fotózás előtt győ-ződjünk meg arról, nem esik bántódásunk a szelfizés hevében.

Rám-szakadék

A Visegrádi-hegységben, az esővíz és a fagy eróziós hatásának eredménye-képpen meredek völgyek alakultak ki. Az itt található szurdokvölgy a rajta átvezető turistaúton kellő óvatossággal végigjárható, ennek köszönhetően pedig hosszú évek óta az osztálykirándulások kedvelt célpontja. A Rám-szakadék gyönyörű természeti képződményekkel várja a látogatókat, de ezek gyakran elvonják a figyelmet a csúszós, veszélyes útvonalról, így itt is érdemes óvatosnak lenni!

Bokodi-tó

A Vértes lábainál fekvő Bokodi-tó az utóbbi évek egyik legnépszerűbb instacélpontja. Különlegessége a part mentén épített úszó falu, mely már-már egzotikus tengerpartokat idéz. A tópartot szinte teljesen elfoglalják a cölöpökre épített horgászházak, melyekhez hosszú fapallók vezetnek. A néhány éve még ismeretlen turistacélpontot ma már a világ minden tájáról látogatják. A víz közelségéből adódóan nagyon oda kell figyelni, hogy hova lépünk, honnan próbáljuk a mobilunkkal megörökíteni a látványt.

Batsányi-kilátó

A Batsányi-kilátó a Balaton legmagasabbja: a Keszthelyi-hegységben található Pap-hegy 448 méteres csúcsán található. Maga az út egy kis kirándulásnak is megfelel, nemcsak hossza, de sokkal inkább meredeksége miatt is. A kilátóba érve kárpótol minket a csodás panoráma, viszont érdemes odafigyelni, mert itt még a szél is becsaphat minket: az erős lökéseket bizony fokozottabban érezhetjük ebben a magasságban.