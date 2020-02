Nemzetközi díjat nyert a Balaton Sound: ezzel a programmal taroltak

A Balaton Sound fesztivál idén is folytatja a két éve létrehozott, tudatos és biztonságos fesztiválozásra buzdító Safety First programját, írta meg a Portfolio. A kampány célja, hogy

a lehető legkevesebbre szorítsák a fesztiválokon előforduló egészségügyi, biztonsági, technikai problémákat.

A programban 100 fős nemzetközi és magyar önkéntesekből álló csapat dolgozik, tavaly már 15%-uk külföldi volt. Többek között Franciaországból, Belgiumból és Németországból érkeztek.

A szervezők idén februártól várják az orvostan, nemzetvédelmi és pszichológia szakos hallgatók, illetve minden olyan fiatal jelentkezését, aki fogékony a téma iránt, Magyarországról és külföldről egyaránt.

A fesztiválon átlagosan közel 200 ezer ember fordul meg, akik akár váratlan helyzetekben is találhatják magukat. A szórakozóhelyeken és a fesztiválokon felmerülő problémás esetek elkerülésére és a biztonság növelésére hozták létre két évvel ezelőtt a fesztivál szervezői a Safety First kezdeményezést. A program idén European Festival Awards (EFA) gáláján az Egészség és Biztonsági Fejlesztések kategóriájának fődíját is elnyerte.