Ötös ikrek születtek: ismét gyarapodott a Debreceni Állatkert

Igazi ritkaságról adhatunk hírt, hiszen ötös ikrek születtek Debrecenben, az ország első vidéki állatkertjében. Március 31-én az állatkert egyik nőstény mosómedvéje öt egészséges utódnak adott életet. A csöppségek körülbelül kéthónapos korukig anyjuk folyamatos gondoskodását élvezik majd. Születésükkel immár 11 egyedet számlál az ország legnagyobb állatkerti mosómedvecsapata.

Fotók: Debreceni Állatkert

A mosómedve (Procyon lotor) Észak- és Közép-Amerika víz közeli területein és erdőségeiben őshonos mindenevő ragadozó. Magyar elnevezését onnan kapta, hogy rendkívüli tapintóérzékű mancsával jellegzetes, mosásra emlékeztető mozdulatokat tesz, mikor a vízfenéken kutat táplálék után. A közhiedelemmel ellentétben nem mossa meg táplálékát – és aligha volna rá szüksége, hiszen kiváló alkalmazkodóképességének köszönhetően még a városokban is megél, és az élelmiszerhulladékot is megeszi. További jellegzetessége a fekete-fehér csíkos farok és a fekete „banditamaszk,” tetszetős prémje miatt pedig Európába is áthurcolták tenyésztési célból.

Fotók: Debreceni Állatkert

A kontinens több országában, többek között Magyarországon is invazív fajnak számít, hazánkban azonban igen csekély számban van jelen a természetben. Mivel eredeti élőhelyén a túlvadászat és a közúti balesetek egyaránt veszélyeztetik, a faj szerepel a Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) Vörös Listáján.

Címlapkép: Getty Images

