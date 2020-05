Kár lenne kihagyni: országszerte remek programok várnak pünkösd és gyereknap alkalmából

A járvány miatt bevezetett korlátozások enyhítésével ismét megnyithat az ökoturisztikai bemutatóhelyek zöme, így a pünkösdi hosszú hétvégén már kifejezetten változatos programkínálatból választhatnak azok, akik az ország tíz nemzeti parkjának valamelyikét vennék célba az ünnep idején - közölte az Agrárminisztérium szombaton. A közlemény szerint az Aggteleki Nemzeti Park gyermeknapot tart vasárnap a 2016-ban Magyarország legjobb tanösvényének választott Kincskereső játékösvényen.

A Bükki Nemzeti Park egészen június hetedikéig naponta tematikus szakvezetésekkel ünnepli az Európai Geoparkok Hálózata alapításának 20. évfordulóját, és június elsején interaktív vulkánshow-val csatlakozik az Európa-szerte megrendezett Vulkánnaphoz. A híres Kilenclyukú híd szomszédságában is gyereknapot tartanak, a Hortobágyi Vadasparkban a 16 évnél fiatalabbak ingyenesen vehetnek részt az extra szafarin vasárnap. A Fertő-Hanság Nemzeti Park szervez pünkösdi kenu- és kerékpártúrát, de az ornitológiát kedvelők jelentkezhetnek madármegfigyelésre is a Fertő szikes tavai mentén.

Gyermeknapi programkavalkád várja a kis- és nagyobb gyerekeket vasárnap Szarvason, a Körösvölgyi Állatparkban állatbemutatókkal, látványetetésekkel, póni lovaglással, szabadtéri népi játékokkal és sok más meglepetéssel. A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság a Péteri-tóra invitálja a kimozdulni vágyókat, ami a fészkelési időszakban mutatja a legizgalmasabb arcát. Récefélék, gázlómadarak csapatai lepik el ilyenkor a területet, de megpillanthatják a fenséges rétisast is. Egyebek mellett az épített örökség csodáival várja a vendégeket Szalafő, az Őrségi Nemzeti Park a szerek csodálatos világába kalauzolja a látogatóit.

A pünkösdi hosszú hétvégén széles programkínálattal készülnek Magyarország állami erdészetei is, ismét látogathatók az erdei iskolák, az arborétumok, a füvészkertek, és a vadasparkok, valamint újra megnyitották kapuikat a turisztikai- és látogatóközpontok, az erdei szálláshelyek, és a kisvasutakon is lehet utazni a szükséges járványügyi intézkedések betartása mellett.

Kinyitott a többi közt a Budakeszi Vadaspark, a Szombathelyi Erdőgazdaság kezelésében lévő Jeli Arborétum, a Pilisi Parkerdőben a visegrádi Fellegvár, a Kecskeméthez közeli Vackor Vár Erdei Iskola, a Gemenc Zrt. Ökoturisztikai Központja, a Pécshez közeli Mecsextrém Park, valamint a Szilvásváradi és a Lillafüredi Állami Erdei Vasút is szállítja az utasokat.

Izgalmas programokkal, egyebek mellett zenélő csacsifogattal, bábosokkal, gólyalábasokkal, pónilovaglással várják a látogatókat a pünkösdi hétvégén és gyereknapon a debreceni nagyerdei állatkertben és vidámparkban - közölték a szervezők. Vasárnap a Vojtina Bábszínház társulatával közösen szervezett program keretében óránként

útjára indul majd a kultúrpark zenélő csacsifogata, amely gólyalábasok és bábosok menetével színesedik.

A társulat emellett délelőtt és délután is bábelőadást tart Vitéz László - Az elásott kincs címmel a vidámpark Vitéz László-színpadán. A gyermeknapi hosszú hétvégén vidámparki újdonságokból sem lesz hiány: várja a virtuális kalandok szerelmeseit az új 10D mozi és a szórakoztató testmozgási lehetőséget kínáló Icaros, de visszatér a kínálatba a gyermekek nagy kedvence, a pónilovaglás is. Mindemellett a nagyközönség kipróbálhatja majd a megújult Apollo-X-et, amely az űrutazás földöntúli élményével várja az érdeklődőket.

A járványhelyzetre való tekintettel az intézmény külön óvintézkedésekkel is készül erre a különleges alkalomra: a vendégforgalom jobb elosztása érdekében a hosszú hétvégére kinyitják az Oláh Gábor utcai állatkerti bejáratot is, továbbá javasolják az online jegyvásárlást, amely a sorban állás elkerülésének köszönhetően nemcsak biztonságosabb, de gyorsabb és kényelmesebb bejutást is biztosít - írták, megjegyezve, hogy a létesítményeket és játékgépeket rendszeresen fertőtlenítik.

A gyereknap alkalmából az intézmény ajándék kisvasúti körrel kedveskedik minden 14 év alatti látogatójának, akik természetesen láthatják az állatkert számos újszülött állatát, köztük a fehér parlagi szamárcsikót, a mosómedve ötösikreket, a pápaszemespingvin-bébiket és a welsh pónicsikót is.

A teljes pünkösdi hosszú hétvégén nyitva tart a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum (Skanzen), amely kisebb kézműves vásárral és pünkösdi királyválasztó játékkal is készül az ünnepre. A Skanzen látogatói a hosszú hétvégén sétálhatnak a múzeum 60 hektáros parkjában, de a járványügyi szabályok betartásával nyitva lesznek a múzeum boltjai, vendéglátóhelyei, a házak, épületek és élménypontok is. Újdonság, hogy

vasárnaptól az eddigihez képest több épület nyílik meg a szabadtéri állandó kiállításban,

ezek fokozott biztonsági intézkedések mellett látogathatók. Emellett számos élménypont kínál kikapcsolódási lehetőséget: a látogatók hétvégente újra birtokba vehetik a Boszorkánykonyhát, a Dédanyáink konyhatitkait, a Csodapajtát, a Fény Házát, a Fa-Ház interaktív kiállítását, a gyerekgazdaság szabadtéri játékait, a játékudvart, az állattartó tanyát és a Mesekert játszóteret. Néhány új, biztonságos szabadtéri játékkal is készül a Skanzen, ilyen a mezítlábas ösvény, a tollaslabdapálya, az ugróiskolák, az óriásbútorok, az aszfaltrajzolás, a fotózkodós helyszínek, a játszóterek, a játékos pihenők, valamint a játékos totó.

Az állandó kiállítás épületeinek és élménypontjainak túlnyomó része újra látogatható, ezért szombatonként és vasárnaponként a korábban megszokott normál jegyárú belépőkkel várják a látogatókat a Skanzenbe, ahol nyitva tartanak a boltok, vendéglátóegységek is. Hétközben sétálójeggyel lehet a múzeum területére lépni. Ilyenkor nyitva áll majd a múzeum parkja, lehet sétálni az utcákon, az épületek között, az udvarokon, portákon és az üvegfallal ellátott lakásbelsőkbe is betekinthetnek a látogatók. Az állandó kiállítás élő múzeumi helyszínei és élménypontjai közül hétköznap egyelőre csak az állattartó tanya és a játékudvar látogatható, de elérhetők a biztonságos, új szabadtéri játékok is.

A történelmi íjászat mellett hagyományőrzéssel is foglalkozó Kerecsényi László Íjász Egyesület tagjai fegyverbemutatókkal és a pünkösdi királyválasztás hagyományának felelevenítésével várják a közönséget a pünkösdi hétvégén a gyulai várban. A vár legfontosabb történelmi időszakát felidéző hagyományőrzők a 16. századi végvári életet jelenítik meg a történelmi épület falai között. A hosszú hétvége három napján rendszeresen tartanak bajvívást, és az ágyú, valamint a szakállas puska használatával is megismertetik a látogatókat.

Az egyesület tagjai arra is vállalkoztak, hogy

a valamikori paraszti pünkösdi királyválasztás és a vitézi ügyességi próbák feladatait ötvözve megmérkőznek egymással.

Az egykori kakaslövés és kakasütés stilizáltan jelenik meg: előbbinél egy céltáblára nyilaznak, utóbbi esetében pedig egy felfüggesztett zsákot kell bekötött szemmel eltalálniuk. A kihívás résztvevői erősségüket egy vas ágyúgolyó félkezes tartásával bizonyítják majd. A pünkösd hétfőn 11 órakor kezdődő játékra a vitézek a hétvégén folyamatosan készülnek, így a szombaton és vasárnap érkezők is megnézhetik a pünkösdi királyválasztás ügyességi, erősségi és mulattató versenyszámait.

Bár a történelmi épület belső terei a koronavírus-járvány miatt továbbra sem járhatók be, a vár szabadtéri részei, a gyilokjáró és a torony látogathatók, a körfolyosóról az ablakokon be lehet tekinteni a helyiségekbe. Az erődítés személyzete óránként vártörténeti ismertetőket tart a vendégeknek. Az élményt a kápolna melletti harang megkongatása teszi még teljesebbé: ezzel tisztelegnek az 1566-os ostrom hősei előtt.

A pünkösdi hétvégén Gyula egyike a legnépszerűbb úti céloknak, május 30-án nyit a Várfürdő, a Várkertben már működik a vár egykori lőportornya tövében kialakított Rondella Terasz, valamint a várral szemben az Almásy-kastély kávézója. A kastély parkjában szombaton 15 órától Szilágyi Sándor történész, a Gyulai Almásy-kastély Látogatóközpont munkatársa mesél történeteket a kastély közel 300 éves múltjából.

A pünkösdi hétvégén újra várja a vendégeket a világörökségi Hollókő; megnyitották a vár szabadtéri részeit és a múzeumokat is. Ebben az évben nem tudják megszervezni a pünkösdi hétvégén szokásos hagyományőrző rendezvényeket és várjátékot, de a biztonsági előírások betartása mellett pünkösdtől folyamatosan szeretnék a legtöbb élményt nyújtani a Nógrád megyei világörökségi falu vendégeinek.

Az ófaluban szombaton, pünkösd vasárnap és pünkösd hétfőn termelői piac várja a látogatókat.

A környék őstermelői árusítják a szörpöt, mézet, füstölt húsárut, zöldséget, gyümölcsöt, kézműves termékeket és egyedi kékfestő ruhák is színesítik majd a piac kínálatát. A faluba érkező vendégek a már megnyitott kézműves portákon, ajándékboltokban, a vendéglátóhelyeken, éttermekben és szabadtéri helyszíneken találkozhatnak a díszes hollókői népviselettel, és azok hétköznapi változataival is. Több helyszínen a kézművesek bemutatót tartanak az udvarokon, így megtekinthető lesz a fazekasság és a bőrdíszművesség mestersége is.

A hollókői vár szabadtéri részei nyitva állnak, így a toronyból gyönyörködhetnek a látogatók a Cserhát festői hegyvidékében és a Szent László Vitézei Egyesület középkori ruhás tagjaival is találkozhatnak. Az éttermek palóc ételeket kínálnak és megnyitottak a szálláshelyek is.

