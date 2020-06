Sikeres volt a védekezés: így indulhat újra a megyeszékhelyen az élet

Lépésről lépésre újraindul a kulturális élet Debrecenben a koronavírus-járvány elleni eredményes védekezésnek köszönhetően. Puskás István, a város kulturális alpolgármestere szerint az elmúlt hetekben a virtuális térben bemutatott sikeres programok után elérkezett az idő arra, hogy a belvárosban és város más frekventált helyein felelősségteljesen, de már valós környezetben újra kulturális élménycsomagokat kínáljanak az érdeklődőknek.

Az alpolgármester kiemelte: példaértékű intézményi-szervezeti összefogást megvalósító eseménysorozatot indítanak útjára Lépésről lépésre címmel.

Június 5. és augusztus 15. között a járványhelyzettel kapcsolatos előírásokhoz folyamatosan alkalmazkodva és azokat figyelembe véve a hét szinte minden napján egy-egy rövidebb esemény formájában kulturális tartalmakhoz juthat a közönség Debrecenben.

A tervezett programokról kiadott közlemény egyebek között megemlíti, hogy Kirakattárlat címmel nyolc belvárosi üzlet kirakatában rendezik meg a nyár folyamán egy-egy helyi képzőművész kiállítását. Ugyancsak kirakattárlat keretében tekinthetik meg az érdeklődők a debreceni művészeti iskolák végzőseinek grafikáit, szobrait és festményeit, animációs kisfilmjeit, a helyi ifjúsági ház Kápolnás utcai üvegfalfelületén pedig képekben mutatkozik be a Hargita megyei Kápolnásfalu.

A Lépésről lépésre kulturális programsorozathoz, a színes és változatos tematikájú eseményekhez, amelyeket hétről hétre megújítva, Debrecen több pontján tartanak meg, már csatlakozott a Csokonai Színház, a Debreceni Művelődési Központ, a Déri Múzeum, az Ifjúsági Ház, a Kodály Filharmónia, a Méliusz Juhász Péter megyei könyvtár, a Modem Modern és Kortárs Művészeti Központ, a Vojtina Bábszínház és az 5. Bocskai István lövészdandár helyőrségi zenekara.

Az oktatási intézmények közül pedig részt vesznek projektben az Ady Endre Gimnázium, a Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakgimnázium és Zeneiskola (Debreceni Zenede), a Kós Károly Művészeti Szakgimnázium és Kollégium, valamint a Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium növendékei és tanárai.

Jelezték azt is, hogy jövő héttől indul a kertmozi a nagyerdei szabadtéri színpadon és várhatóan június 22-től az Apolló mozi is újra kinyitja kapuit a közönség előtt.

Címlapkép: Getty Images

