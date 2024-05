Ezen a magyar vidéken bújt el a világ zaja elől a milliárdos feltaláló: bámulatos villája lett + Videó

HelloVidék 2024.05.04. 11:03 Megosztom

Ő itt Somody Imre! Ha ittál valaha plussz pezsgőtablettát, azt neki köszönheted. 31 évesen a rendszerváltás után a gazdasági elit egyik meghatározó figurája lett, majd számos cégalapítás és vállalkozás után a pénz által vezérelt világtól megcsömörlött és visszavonult. Most megmutatta mesébeli illő csodaszép birtokát, amit a Gödöllői-dombságon építtetett fel. Kukkantsatok be ti is!

Somody Imre pályafutása mesébe illő történettel kezdődött 1988-ban. Harmincegy éves volt, amikor megalapította a Pharmavit Rt.-t, piacra vitte a Plussz pezsgőtablettát, ami milliárdossá tette. Létrehozta a Misszió Egészségközpontot Veresegyházon, alapítója lett a Bolyai-díjnak, megvásárolta azt a házat a pesti Károlyi Mihály utcában, ahol a hajdan híres Centrál Kávéház működött és azt újra megnyitotta. Esélyes volt az egészségügy miniszteri posztra. Volt „Az év menedzsere", „Az év embere", elnyerte a George Washington-díjat, a Magyar Üzleti díjat. Aztán jött egy időszak, amikor úgy érezte, minden összeomlik körülötte. Család, egészség, üzleti világ. Milliárdokat vesztett. Új családot alapított, megtért, hívővé vált, meggyógyult és őstermelő lett. Most családjával él békességben egy birtokon a Gödöllői-dombság lankái között. A következő vlogban ő meséli el ennek a páratlan modern villának a történetét: Címlapkép: Getty Images