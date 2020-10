Igazi oázis: csodálatos vidéki nyaralójába vonul vissza Oszvald Marika

Oszvald Marika, az Operettszínház művésznője korábban a Tények Plusz műsorában mutatta meg gödöllői nyaralóját, ami akár egy botanikuskertnek is beillene. Több mint 30-féle növény - többek között fügefa, naspolya, csicsóka, kukorica, barackfa, citrom- és kakukkfű, szarkaláb - található meg ugyanis a telken, amiket mind ő gondoz. Ebben a csodás környezetben tölti az idejét a művésznő a tavasz és az ősz egy részében, illetve nyaranta. Kollégáit is szívesen vendégül látja a kétemeletes házában, aminek kertjében medence is található.

Mint mondta,

mindig is nagyon közel érezte magához a természetet, és nagy boldogságot nyújt számára a kertje.

Általában áprilisban költözik le a nyaralójába, rendszerint november környékéig ott is marad.

