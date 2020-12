Az állatmenhely nem kölcsönző: sokan örökbefogadással játszanák ki a kormányrendeletet

Kedvencünk mindennapjaiban talán az esti séta a legfontosabb, hiszen ilyenkor már nem rohanunk úgy, mint reggel, a munka előtt

- mondta a portálnak Kósa Krisztián, aki kutyatulajdonosként nagyon jól tudja, hogy milyen nagy szükség van erre a lehetőségre.

A kutyák ilyenkor tudnak mozogni egy kicsit, és ekkor érzik, hogy a család részei, hiszen napközben teljesen egyedül vannak. Egy állatnak nem tudjuk elmagyarázni, hogy miért nem mozdulhatunk ki a lakásból este, és ha megtörik a rutin, annak komoly következményei lehetnek. Általában féléves korukra lesznek a kutyusok szobatiszták, és saját tapasztalatból tudom, hogy amikor előfordult egy-egy „baleset”, nagyon komoly bűntudata van a kedvencünknek. Ha a szokott időben nem tudjuk levinni, hogy elvégezhesse a dolgát, és akaratán kívül kénytelen megszegni a szobatisztaság szabályait, nem fogja érteni, miért történt mindez

- tette hozzá.

Mint mondja, ha felborul a betanult rutin, az állat teljesen összezavarodik, és egy idő után megkérdőjelez mindent, amit azelőtt a gazdival hosszú ideig gyakoroltak, egy felnőtt kutyának pedig nagyon nehéz újra megtanítani mindent – de az együtt eltöltött idő ezen kívül a lélekre is jótékony hatású, állatnak és embernek egyaránt.

Annak, akinek nincs kutyája, talán vonzó lehet a gondolat, hogy a kormányrendelet „kijátszására” gyorsan magához vegyen egy kedvencet, ez azonban ember és eb szempontjából is rossz ötlet

- figyelmeztet a gazdi.

Az állatmenhely nem kölcsönző!

Már az első hullám alatt is számos olyan megkeresést kaptunk, hogy csak a karantén vagy az otthoni munkavégzés idejére szeretnének elhozni tőlünk egy kutyust, de ilyen kéréseket nem tudunk teljesíteni

- mesélte Novák-Hajtó Éva, a nyíregyházi Állatbarát Alapítvány telephelyvezetője.

Bár biztosítunk lehetőséget ideiglenes befogadásra, ez mindig határozatlan időre szól: addig, amíg végleges gazdit találunk az ebnek. Ez lehet két hét vagy akár hónapok is. Egy ilyen szituáció nagyon jót tesz a kutyának, hiszen megtanulhatja a családban élés szabályait vagy akár a szobatisztaságot is, mielőtt megtaláljuk az igazi otthonát. Ha egy-két hét után visszakerül a menhelyre az állat egy családi közegből, azt hatalmas lelki törésként éli meg, hiszen úgy érzi, biztosan valami rosszat tett, és ez később nagy gondokat okozhat a szocializációjában, illetve a bizalom kialakításában egy esetleges gazdijelölttel

- tette hozzá.

Az esti kutyasétáltatás lehetősége nem elég indok ahhoz, hogy valaki akár ideiglenesen is kedvencet tartson, az állattartásról mindig felelősen kell gondolkodnunk. Csak gondoljunk bele: ezzel mindössze annyit nyerünk, hogy este, a sötétben és a hidegben, egyedül az ebbel, egy meghatározott területen belül mozoghatunk egy kicsit – ez nem ér annyit, hogy eszközként használjunk fel egy menhelyi kutyát

- magyarázza Novák-Hajtó Éva.

A járványhelyzet alatt sokan úgy érzik, hogy a kényszerűen otthon töltött idejük egy részét szívesen töltenék egy kutyával, de arra is gondolniuk kell, hogy az eb akkor is velük lesz majd, amikor minden visszaáll a rendes kerékvágásba

-mondja a telephelyvezető.

Természetesen most is nagy örömmel várjuk az örökbefogadókat, hiszen jelenleg közel kétszáz gazdikeresőnk van, de arra kérünk mindenkit, hogy jusson eszébe: egy kutya akár tizenhat évre szóló felelősséget is jelenthet

- tette hozzá.

