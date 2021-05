Közép-Európában egyedülálló űrbéli attrakció épül: kinyílik az 5D-s univerzum is

Az építkezés tavaly nyáron kezdődött, a munkagépek egy éve dolgoznak Répáshuta mellett, ahol Közép-Európa legmodernebb csillagvizsgálója épül fel - értesült a minap.hu. Rónai Kálmánné, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság (BNPI) igazgatója a Miskolc Televízió Híradójának elmondta, a legkülönlegesebb élményt az úgynevezett 5D-s univerzum nyújtja majd, amely a virtuális valóság segítségével érzékelhető közelségbe hozza a világűrt.

Itt a látogatók fekvő fotelekből szemlélhetik majd a csillagos égbolt mozgását, miközben a világűrről is sokat tanulhatnak. Itt ugyanis a csillagokat, és a csillagképeket is azonosítani lehet majd. Ez viszont csak egy része az attrakciónak. De lesznek virtuális reality élmények is, amelyek segítségével át tudjuk élni azt a csodát, amit az űrben, vagy akár a Mars felszínén az űrhajósok átélhetnek

- nyilatkozta az épülő élménypark igazgatója.

