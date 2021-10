Kész horror ez a nap: így lesz véresen izgalmas a halloween

A tradíciókat nem csak azért érdemes tartani, mert gyerekek számára remek szórakozást jelenthetnek, hanem azért is, mert megtörik a hétköznapi rutint, dinamikát visznek a mindennapokba, különleges illatokat, ízeket, színeket, programokat kínálnak. Emellett összehozzák a családot, szélesebb rokonságot, baráti társaságokat, nevetéssel töltve meg mindannyiunk életét.

A fiatalok számára pedig elsőrangú beöltözős bulisorozatot jelent ez az időszak. A középiskolások és egyetemisták minden évben kitesznek magukért: filmbe illő sminkekkel, kreatív arcfestésekkel és fantasztikus dekorációkkal készülnek október utolsó napjára. Ki a kollégiumot, közösségi tereket díszíti fel társaival ilyenkor, ki a belvárosi szórakozóhelyekre vonul rémisztő jelmezekben pompázva, ki pedig az otthonát készíti elő a házibulira. Jó elfoglaltságot jelent az ünnepi készülődés és nem csak a gyerekeknek, ősziszünetelő kamaszoknak, hanem a felnőttek számára is. Azonban ne becsüljük alá a kihívást, hiszen a megfelelő eredményhez tervezés, bulihoz illő dekoráció, félelmetes – már-már földöntúli – jelmez és smink, valamint extrém ételek dukálnak. Lássunk is hozzá!

Az első lépés: alkalomhoz illő dekoráció

Az ünnepi hangulat megteremtéséhez elengedhetetlen a megfelelő dekoráció – minden eseménynek megvannak a sajátos színei, figurái, szükséges kellékei. A halloween esetében a töklámpás, denevér, pókháló, kis szellemek kapják a főszerepet.

Amellett, hogy látványos, praktikus megoldás is az ablakdekoráció bevetése, hiszen az üveg felülete könnyen díszíthető, kifejezetten jól mutat kívülről és belülről egyaránt és az esemény elmúltával könnyen eltávolítható. Az Euronics kínálatában olyan ablaküveg-matricák is elérhetőek, amelyek nem tartalmaznak ragasztóanyagot, egyszerűen, langyos vízzel lemoshatóak és alkalomadtán ismét felhasználhatóak. Ráadásul ezzel akár a gyerekek is díszíthetnek, így ők is kivehetik a részüket a készülődés örömteli pillanataiból.

Hangulatfények: az ünnepek elmaradhatatlan szereplői

A világítás szintén az ünnep alapvető eleme. Ha fenntartásaink vannak a nyílt láng lakásban való használatával kapcsolatban, válasszuk ennek modern és biztonságos verzióját, a LED-es égőket! A jópofa, lampion formájú hangulatvilágítástól kezdve a klasszikus teamécses XXI. századi reinkarnációján és a felakasztható girlandon, szellemes fényfüzéren át, a kertbe vagy virágcserépbe szúrható, napelemmel működő, LED-es szolár lámpáig kedvünkre válogathatunk a különböző halloweeni fényforrások széles kínálatában. Sőt, már a hagyományos töklámpásból is beszerezhetjük a hosszú élettartamú, évről-évre felhasználható elemes változatot.

Szellemes kiegészítők a tökéletes eseményhez

Ha nem kifejezetten beöltözős buliban gondolkodunk, akkor is remek meglepetés lehet vendégeink számára egy-egy apróbb ajándék: válogassunk kedvünkre a boszorkányos szemüvegek, töklámpás maszk, a mintákat falra vetítő speciális elemlámpák között. A buli hasznos felszerelését, az elmaradhatatlan és rendkívül praktikus italadagolót se felejtsük el, amiből szintén beszerezhető a tematikus kivitelezés – természetesen egy töklámpás formájában. Ebből még a résztvevők legifjabbjai is önállóan csapolhatják a limonádét maguknak a házibulin.

Vállalkozó kedvűeknek: autentikus töklámpásfaragás

Bár a halloweent elsősorban amerikai tradícióból származtatjuk, azonban a töklámpás faragása eredetileg ír származású szokás, amivel a rossz szellemeket tartották távol. Magyarországon is régre, egészen az Árpád-házi királyok idejére nyúlik vissza a története: Salamont a Visegrádi várba zárva őrizték, töklámpásokkal megvilágítva, hogy éjszaka is szemmel tarthassák az őrök

Érdemes már pár nappal az esemény előtt nekilátni a munkának: szerezzünk be egy számunkra szimpatikus formájú és méretű tököt, amelyet már a legtöbb zöldségesnél, élelmiszerbolt kínálatában is megkaphatunk ebben az időszakban. Alapesetben nagyjából egy hétig tartja magát az elkészült lámpás, ami azonban ecetes vízzel való átöblítéssel meghosszabbítható.

A kés helyett biztonsági okokból érdemes lehet inkább kifejezetten erre a célra készített tökfaragó készletet használni, hogy a kisgyerekek is biztonságosan tudjanak szorgoskodni. Érdemes először papíron megtervezni kedvenc tökfejünket, mert amit már eltávolítottunk a zöldségből, azt nem fogjuk tudni visszavonni. Kezdésnek terítsük le alaposan a helyszínt újságpapírral, hogy elkerüljük az asztallapra és a padlóra száradt ragacsos tök okozta extra feladatot; így a faragás végeztével csak összehajtjuk a „papírterítőt” és már nyoma sem látszik a több kupac tökbelsőnek! Az elkészült lámpásokat végezetül öblítsük le, hogy ne maradjon a falán a ragacsos belső, majd helyezzünk bele egy mécsest, hogy igazán jól mutasson a sötétben.

Az extrém falatkákról se feledkezzünk meg!

Nem múlhat el ünnep valami extra, kifejezetten arra az időszakra jellemző menü nélkül, s bár a halloweennek nem az étkezés a központi eleme, érdemes előrukkolnunk pár jópofa sütivel, vendégváró falatkával – a siker garantált! Október vége felé közeledve a gasztro oldalakon is megjelennek a legkülönbözőbb tematikus receptek, menüsorok: biztosan nem maradunk ötletek, tanácsok és tippek nélkül. Halloweenkor nem az alapanyag vagy az íz áll a középpontban, a lényeg sokkal inkább az, hogy könnyen fogyasztható legyen, apró kis falatkák, akár szalvétán, papírtálkán szervírozva, mártogatós variációk, ropogtatnivalók. Ilyenkor a külcsín az, amire a fókuszt helyezzük, ötletesebbnél ötletesebb kreatív megoldások tárháza sorakozik lehetőségként: kedves kis cukormázas szellemek, denevérformájú csokis teasütemények, pókok által elfoglalt muffinok, töklámpásra hajazó rizsgolyók és fasírt szörnyecskék, mézeskalács csontvázak, virsliből életrehívott múmiák, vagy karmos boszorkányujj formájú ropogós vajassütik. És ha még mindig nem körvonalazódna előttünk a megfelelő ínyencség, végeláthatatlan inspirációt gyűjthetünk a Pinteresten, hogy évről-évre valami újdonsággal rukkoljunk elő.

