Láncfűrészes turisták a vidéki arborétumokban: hányan szerzik be így a karácsonyfát?

A kormány 2020. március közepén a Covid berobbanása miatt korlátozó intézkedéseket vezetett be, melynek okán többek között kijárási korlátozásokat, majd tilalmat, valamint maszkhasználatot rendeltek el bel és kültéren egyaránt. Érthető okokból az embereknek elegük volt már a korlátozásokból és a folyamatos negatív hírekből, így amikor tehették, a természetben való kikapcsolódást választották. De nézzük, milyen tapasztalatokat szereztek az arborétumok és hogyan óvják meg fenyőfaállományukat az ünnepek közeledtével.

A Szarvasi Arborétumba a koronavírus járvány hatásaként több család és kevesebb csoport érkezett. A korlátozások feloldásával a korábbi évekhez mérten a látogatói szám nem esett vissza. A karácsony közeledtével a fenyőfakivágások ellen nem kell óvintézkedéseket bevezetniük, mivel náluk ez a kérdés nem releváns.

Az Agostyáni Arborétumban az elmúlt években egy folyamatos látogatói létszámnövekedés tapasztalható. Ennek üteme az elmúlt másfél évben – a pandémiás időszaknak is betudhatóan - megnőtt, főleg a munkaszüneti napok és a szervezett események tekintetében. Szerencsére, az arborétum adottságainak, az ott folyó minőségi munkának és a rendszeres kommunikációnak, média jelenlétnek is köszönhetően az Agostyáni Arborétum ismert és keresett úticél a kirándulók körében. Vélhetően ezek miatt is, a korlátozások feloldásával sem csökkent az érdeklődés a kert iránt. A fakivágások kapcsán nincs dokumentált eset arról, hogy az arborétumban történt volna ilyen jellegű falopás.

A Kecskeméti Arborétumot többen látogatták a szokásosnál. Szembetűnő változás volt, hogy sok iskolai, családi szabadtéri program helyszínéül választották az arborétumot (családi délutánok, céges rendezvények, iskolai szabadtéri szentmise, szabadtéri koncertek (Rákász Gergely, Kövi Szabolcs) és tanfolyamok, mint jóga, nordic walking stb. (Fontos infó, hogy a helyszín használatának sok esetben díja van, pl. "fizetős" tanfolyamok, koncertek stb., erről itt lehet tájékozódni.) Sokan a járvány hatására fedezték fel az arborétumot. A szokásosnál többen érkeztek a környező városokból, településekről, utazási irodák is szerveztek ide az ország másik részéről egynapos kirándulásokat. Május-júniusban már túlterhelt volt az arborétum, be kellett osztani a helyszíneket.

A sok látogatóval sok szemét is érkezett a gyűjteménybe, ezért kérték a látogatókat - más kirándulóhelyekhez hasonlóan -, hogy vigyék magukkal a szemetüket. A korlátozások feloldásával nem érzékeltek visszaesést, továbbra is sokan előnyben részesítették a szabadtéri programokat. Minden évben bezárnak decemberben, ebben nem volt, nincs változás. Ezzel az intézkedéssel az örökzöldeket is védik, és pl. a veszélyes fák döntése is a látogatókra nézve biztonságosabb ilyenkor. December 1-től 25-ig zárva vannak, december 26-tól 8 órától 16 óráig látogatható az arborétum. a Kecskeméti Arborétum ingyenesen látogatható, a KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt. kezelésében van.

A Covid hatása az Avasi Arborétum Fenyőkert látogatottságára pozitívan hatott. Főként a korlátozások miatt, amikor a legtöbb helyet be kellett zárni és az emberek nem tudták hol eltölteni a szabadidejüket. Mivel az arborétumok nyitvatartását a kormányrendelet nem korlátozta, így a nyitvatartásuk zavartalanul biztosított volt. A szükséges intézkedéseket megtették, kézfertőtlenítő, szappan a látogatók rendelkezésére állt. Szerencsére a Fenyőkert viszonylag nagy területen helyezkedik el, így az ide érkezők egymástól megfelelő távolságot tartva tudták bejárni a gyűjteményes kertet.

A látogatók a Covid hatására sokkal nyitottabbak lettek a szabadtéri programokra, zöldterületek felkeresésére. Ez abból is adódhat, hogy a zártabb terek, vendéglátó helyszínek nyitva tartását korlátozták, de a friss, szabad levegőn való időtöltés még fontosabbá vált a járványhelyzet kialakulása óta. A látogatók rendezetten és a szükséges szabályokat betartva tartózkodtak a Fenyőkertben. A Fenyőgyűjteményben szerencsére ritkán fordult elő illegális fakivágás és lopás. A kerítést igyekeznek megfelelően stabilan tartani, valamint a területet rendszeresen ellenőrzik.

Az arborétumok tapasztalataiból is nyilvánvalóan látszik, hogy pozitívan hatott a látogatottságra a járványidőszak és a korlátorzások feloldásával sem változott a helyzet. A természetben való időtöltés, séta kiváló hatással van az ember idegeinek megnyugtatására, ami a Covid okozta feszültségekkel teli időszakban különösen fontos. A szabadidő eltöltése mellett az arborétumok különleges növényvilágának megismerése hozzájárul a látogatók ismereteinek bővítéséhez, amit a hétköznapok során is tovább tudnak hasznosítani. Mielőtt bárki elindulna egy arborétumba, érdemes a weboldalakon utána olvasni, hogy milyen programok és szolgáltatások vannak, mellyel még tartalmasabban tölthetik el az idejüket a szabadban.

