Elstartol a több mint 300 milliós beruházás: teljesen megújul a vidéki állatkert

Az állatbemutató helyek és a kiszolgáló infrastruktúra fejlesztésére a Terület-és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) pályázatán 240 millió forintot nyert Jászberény Városi Önkormányzata, az összeget a magyar kormány kiegészítette további 103 millió forinttal, így a projekt százszázalékos támogatással valósul meg - közölte a berényi önkormányzat szerdán az MTI-vel.

Tájékoztatásuk szerint teljesen megújul a vidrakifutó. Ez érinti az állatok házát, látványmedence létesül, valamint a kezelő területük és téli szállásuk is korszerűsödik. Új téli szállást kap a pápaszemes kajmán és az aligátorteknős. Ezt a két állatot egy közös téli szálláshelyen helyezik majd el, amely szintén látványmedenceként fog funkcionálni - közölték, hozzátéve: mindkét ragadozó állatot meg lehet majd tekinteni a téli időszakban is a beruházásnak köszönhetően.

Emellett egy nagyméretű papagájröpde is létesül az arborétum területén, a látogatók bemehetnek majd a madarak közé. A papagájröpdében elsősorban ausztrál papagájfajokat terveznek tartani és ezen madarak számára is épül egy téli szállás.

Készül egy dámszarvas kifutó is, jelenleg nem tartanak ilyen állatokat, de a tervek között szerepel. Emellett a törpe lajhármakik is kapnak majd egy külső kifutót - számoltak be a projekt részleteiről.

Az önkormányzat arról is tájékoztatott, hogy a projekt során új arculatot kap a fogadótér, nagyméretű ajándékbolt várja majd a látogatókat.

A beruházás részeként megújul az ivóvíz- és elektromos hálózat, illetve az állatkerten belüli úthálózat is korszerűsödik; a teherviselő felületeket újraaszfaltozzák, a gyalogos közlekedő felületek térkő burkolatot kapnak

- számoltak be. Az állati takarmányok előhűtésére és fagyasztására szolgáló kamrák is megújulnak, bővül az űrtartalmuk. Emellett több betekintőablakot is kicserélnek a szakemberek - tájékoztattak.

A jászberényi önkormányzat tájékoztatása szerint a fejlesztések legintenzívebb időszaka illeszkedik a legkevésbé látogatott periódushoz annak érdekében, hogy minél kevesebb látogatótól vegyék el az állatkerti élményeket.

