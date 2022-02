Ilyen sokba kerülhet az alakoskodás: ijesztő maszkokat viselnek itt az emberek

Tavaly a mohácsi önkormányzat a turizmus számára nem szervezte meg a járványhelyzet miatt a hagyományos busójárást, de a beöltözni vágyó busócsoportokat ez az intézkedés nem tartotta vissza, ők - szabályosan - maszkjaikban végigmasíroztak Mohácson, és temették a telet.

Idén már senkinek nem kell távol maradnia ettől a rendkívül látványos és érdekes népszokástól, ami 2009 óta az Unesco szellemi öröksége, 2022-ben pedig február 24-től március elsejéig tart Mohácson. Ennek apropóján beszélgettünk Baráth Gáborral, a népművészet ifjú mesterével, aki nemcsak fafaragóként, okleveles építészként és szobrászként részesült már számos elismerésben, de busómaszkot készítő fafaragóként is több díjat kapott, 2019-ben pedig a népművészet ifjú mestere lett.

Busójárás - a népszokás

A busójárás egy tavaszváró, téltemető népszokás a Mohácson és környékén élő, többségükben római katolikus délszlávok, a sokácok farsangi maszkos alakoskodása és dramatikus néphagyománya, amelyet a sokácok poklade néven is neveznek, ami a karnevál szó horvát megfelelője. A mohácsi busójárás 2009-től szerepel az UNESCO szellemi örökség reprezentatív listáján. 2012 óta a mohácsi busójárás hungarikumnak számít, ami elsősorban a mohácsi civil társadalom, a busócsoportok, a maszkfaragók és jelmezkészítők sikere.

Busó A busó, a fűzfából faragott, hagyományosan állatvérrel festett, birkabőrcsuklyás maszkot viselő alak. Sokac A „sokac lányok” arcukat eltakaró sokac népviseletbe öltözött lányok.

A busójárás más népek hiedelemvilágában is megtalálható télbúcsúztató, tavaszköszöntő, oltalmazó, termékenységet varázsló ünnepek családjába tartozik. Éppúgy rokonságot mutat a riói és a velencei karnevállal, mint az afrikai népek szokásaival.

Törökűzés Mohácson a hagyomány eredetét a törökűzés legendájával is magyarázzák. A mondának – mely szerint a Mohács-szigeti mocsárvilágba menekült őslakos sokácok megelégelve a rabigát, ijesztő álarcokba öltözve, maguk készítette zajkeltő eszközökkel, az éj leple alatt csónakokkal átkelve a Dunán, kizavarták a törököket Mohácsról – aligha van történeti alapja. A város 1687-ben szabadult fel a török uralom alól, s a sokácság nagy arányú betelepítése csak mintegy tíz évvel ezután kezdődött meg. Minden bizonnyal a balkáni eredetű sokácok korábbi hazájukból hozták magukkal a szokást, mely aztán Mohácson formálódott tovább, és nyerte el mai alakját. A népszokás megjelenéséről a XVIII. század végéről vannak az első adatok.

A busó öltözete

A busó öltözete régen is olyan volt, mint ma: szőrével kifordított rövid bunda, szalmával kitömött gatya, amelyre színes, gyapjúból kötött cifra harisnyát húztak, lábukon bocskort viseltek. A bundát az öv vagy marhakötél fogta össze derekukon, erre akasztották a marhakolompot. Kezükben az elmaradhatatlan kereplőt vagy a soktollú, fából összeállított buzogányt tartották. A leglényegesebb azonban, ami a busót busóvá teszi: a fűzfából faragott, hagyományosan állatvérrel festett birkabőrcsuklyás álarc.

Az így beöltözött busókat kísérik a jankelék, akiknek az a szerepe, hogy távol tartsák az utca népét, főleg a gyerekeket a busóktól. Hamuval, liszttel, ma már csak ronggyal vagy fűrészporral töltött zsákjukkal püfölik a csúfolódó gyerekhadat. A lefátyolozott arcú nőket és a lakodalmas viseletbe öltözött férfiakat, továbbá a karneváli jelmezű alakokat maskarának nevezik Mohácson.

Fotó: Juhász Balázs

Baráth Gábor, busómaszkfaragó mester

A most is Mohácson lakó Baráth Gábort már gyermekkorában lenyűgözte a sokacok ünnepsége, a poklade, magyarul a busójárás. „Busójáráskor minden megtörténhet” – mondja mosolyogva. Kezdetben a fejére harisnyát kötő, zsákjából hamut szóró jankele figuraként csatlakozott a forgataghoz. Első, fából faragott busó maszkját egy szomszédjától kapta, félkészen.

Bognárként dolgozó dédapámtól maradt néhány favéső és gyalu, az álarcot az ő szerszámaival, gondos és precíz munkával alakítottam a saját ízlésemre

- emlékszik vissza a kezdetre. Egy évvel később, tizenkét esztendősen már teljesen önállóan készített maszkot viselt.

A busó maszk faragását autodidakta módon sajátította el. Eleinte figyelte, hogy a többiek milyent készítenek, a régi fafaragó mesterek munkái pedig példaként hatottak rá. „Így sikerült kialakítanom olyan látásmódot és formavilágot, amely tükrözi a mai ízlést, ugyanakkor tiszteletben tartja a hagyományt” – mondja. Ezért kapta meg 2005-ben Mohácson munkája elismeréseként a „Mestervéső” kitüntetést.

A busómaszkok nyárfából vagy fűzfából készülnek, lényeges, hogy puhafából legyenek, mert egy héten át kell majd viselnie a gazdájának, így az a jó, ha minél könnyebb. A Duna árterén lévő erdőkből kerül ide a maszknak szánt farönk, mi pedig hiszünk abban, hogy az élettelen fának lelket adunk a maszkkal. Húshagyó keddtől hamvazószerdáig tart a busójárás, ez hat nap, a busók addig beöltözve járják az utcákat. Eredetileg a busók házról házra jártak, körbehordták a famatyit, ez olyan eszközük, mint a betlehemeseknek a betlehem, és ezzel a fabábuval báboztak a házigazdáknak, akik aztán megvendégelték őket. Hasonló volt lényegében és jellegében, mint a bethlemezés, ma azonban már csak a felvonulás maradt, de a famatyit visszük, és bábozunk is a végén

- kezdte Baráth Gábor.

Régen a tülkölő, kereplő, kolompot rázó és „bao-bao!”-t ordítozó busócsoportok tulajdonképpeni célja az volt, hogy házról házra járva kifejezze jókívánságait, elvégezze varázslatait és részesüljön azokban az étel-ital adományokban, amiket sehol sem tagadtak meg tőlük.

Gábor azt is elmondta kérdésünkre, hogy régen a maszkok egyszerűbbek voltak, nem tettek szarvat rájuk, az 1950-es években vált divattá, a filmesek hatására, akik felkapták a népszokást, lejártak ide filmezni, és az ő ötletük volt, hogy a busók látványosabbá tegyék a maszkjaikat a szarvakkal, mert jobban mutatnak úgy a képernyőn.

A szarv, a szaru akkoriban értékes anyagnak számított, megbecsülték az emberek, gombot, fésűt, ivókürtöt készítettek belőle. Ez is egyfajta újrahasznosítás volt, semmi nem ment akkoriban kárba, a vágóhídra került állat - kecske, marha, birka - szarvát használták fel a házi gazdaságokban, és azt a szőrmét, ami maradt, a selejtet, a fölösleget. Régen nem volt szokás a hosszú rackabunda, rövidebb szőrű bundát használtak fel.

Gábor maszkjai többször is díjnyertesek lettek, az egyik legkedvesebb ilyen momentum, amikor a Magyar Nemzeti Bank 2011-ben kibocsátott egy emlékérmet a mohácsi busójárás előtt tisztelegve a „Világörökség részei” sorozatában. Az 5000 forint névértékű érmén pedig Gábor egyik maszkját, az érme másik oldalán pedig Baráth Gábort magát láthatjuk, busóként.

Fotó: Juhász Balázs

12 évesen kezdtem el vésni, mert egyetlen maszk volt a családunknak, és a bátyámmal mindig összevesztünk azon, hogy melyikünk viselje. A bátyám ezért nekiállt faragni egyet, de nem sikerült neki. Én is hozzákezdtem, és amikor a család egyik barátja meglátta, hogyan csinálom, áthozott egy félkész maszkot, azzal, hogy a fia nem fejezte be, és ideadta nekem, hogy készítsem el. Ezzel kezdődött a maszkfaragásom. Onnantól fogva bennem égett a láz, hogy készítsem a maszkokat, egyre többet.

Fotó: Juhász Balász

Folyamatosan jönnek a felkérések, az elképzelések, és egyre többen vannak azok, akik kifejezetten az én általam képviselt stílusú maszkot keresik - én a szemöldökét jobban kiemelem a homlokából, és a pofarészbe irdalásokat teszek. 15-20 busókészítő él Mohácson, mindenkinek kicsit más a stílusa, és ettől színes, változatos az egész. Úgy tudom, most 2000 beöltöző lesz, aztán meglátjuk, hány turista érkezik.

A munkafolyamat 10-12 óra, egy hasábból faragom ki, az álarc elejét vésem ki először, aztán belevésem a fogakat, az a belső oldalát faragom ki, majd lefestem - eredetileg állati vérrel színezték vörösre, de újabban már festéket használunk, aztán jön rá a szarv és a szőrzet, a bunda. Régen az emberek maguknak faragták, nem voltak maszkkészítők, kicsit mindenki értett a fához, meséli Gábor.

A busókabát eredetileg a hímzett ködmönnek a kifelé, irhával kifordított változata volt, azt viselték a busók, újabban vette át a helyát a II. világháború után a bunda. Azelőtt az otthoni hulladékanyagokból, a szakadt ködmönből, más ruhából eszkábálták össze a busójelmezt, újrahasznosították lényegében.

Nagy dilemmája most Gábornak, hogy mennyiért árusítsa a busómaszkokat. Tavaly 30 ezer forintról indultak a legegyszerűbbek, de idén mindennek alaposan felment az ára, az alapanyagoké és az óradíjé is.

Szakmunkás vagy segédmunkásbért kérjek a műveimért, ezen dilemmázom most. Minden alapanyag ára jelentősen megemelkedett, ahogy a munkabérek is, de a maszkok csak akkor tölthetik be a szerepüket, ha meg is tudják őket venni az emberek.

Gábor minden évben félretesz egy-egy darabot magának, saját házi kiállítást hozott össze az évek során a maszkjaiból. Van olyan visszajáró vevője, aki már több mint öt éve jön hozzá hűségesen vásárolni. Amikor Gábor rákérdezett, miért nem vesz most másféle maszkot egy másik faragótól, azt felelte a vásárló, hogy ő a Gáborét gyűjti évről évre, és látja benne a fejlődést, érdekes számára, mennyit változott a művész stílusa az elmúlt 10 évben.

Élő népművészet ez, mind tanulunk egymástól, inspiráljuk egymást. A busójárás hat napján minden évben rendeznek egy kiállítást a hivatásos busófaragók munkáiból. Idén a Kossuth Filmszínház emeleti termében lesz a kiállítás, és most kézműves bábszínházzal is kedveskedünk a látogatóknak.

A busójárás a régi népszokás központjában, a Kóló téren kezdődik. A beöltözött busók, jankelék, maskarák itt gyülekeznek, itt találkoznak a Dunán csónakokkal átkelt busók az ágyús, az ördögkerekes, a szekeres, a kürtös, a teknős és más busó csoportokkal. A régi elöltöltős busóágyú dörejére a különböző csoportok a főutcán át bevonulnak a város főterére, ahol szabad farsangolás kezdődik. Ezt követően a Duna-parton és a környező utcákban iszonyú zajt keltve ünneplik a farsangot. Szürkületkor visszatérnek a főtérre és a meggyújtott óriási máglya körül táncolnak, dévajkodnak az emberekkel. Ezzel ér véget a Farsangvasárnap. A mohácsiak azonban kedden is farsangolnak, amikor is az újabb főtéri máglyára helyezett, telet jelképező koporsó elégetésével és körültáncolásával búcsúznak a hideg évszaktól, s köszöntik a tavasz eljövetelét.

Címlapkép: Getty Images