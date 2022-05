Berobbant a grillszezon: ezek most a slágerételek a magyarok körében

A hagyományos összejöveteleket feldobhatjuk egy közös grillezéssel is, így sütögethetünk kis kolbászokat, virsliket, grillsajtot, zöldségeket. Kiválóak erre a célra a zárt térben is használható grillapok és teppanyaki-sütők. Ezekkel a modern eszközökkel biztonságosan grillezhetjük kedvenc ételeinket akkor is, ha a kerti sütögetést elmosta egy tavaszi zápor, vagy lakásban élünk. Választhatunk olyan kombinált felületű megoldásokat, amelyek sima és grill kialakítással is rendelkeznek, így egyszerre többféle ételt tudunk készíteni egymással párhuzamosan.

De mit készítenek leginkább a magyarok?

A grillezett camembert sajt lett a magyarok legnépszerűbb grillétele, második helyezett a barbecue tarja, amelyet a gombafejek grillen követnek – derül ki a Mit eszik az ország? - Nagy grillfelméréséből. Az eredmény azt mutathatja, hogy a zsírszegény életmódra törekvők, valamint a vegetáriánusok és vegánok által is fogyasztható grillfogások összesített népszerűsége meghaladja a klasszikus húsételekét.

Így néz ki a 2021-es toplista:

Camembert sajt grillen 41,6% BBQ tarja 36% Gombafejek grillen 34,8% BBQ mézes–mustáros csirkemellfilé 34,2% Grillezett cukkini 33,3% Grill hamburger – marhahúspogácsa 31,9% Bajor grillkolbász 31,2% Kolbászok (magyaros) 31,1% Saslik (hús és zöldségek nyárson) 29,4% Krumpli alufóliában 26,8%

A július 31-ig zajló kutatás résztvevői 60 közkedvelt grillfogás közül választhatták ki 10 kedvencüket. A felmérést országszerte közel 1500-an töltötték ki, hozzávetőlegesen 70 százalékban nők, 30 százalékban férfiak. A válaszadók jóval többen kisebb településekről szavaztak, mint a fővárosból és más nagyvárosokból.

A camembert sajt minden településtípusnál a legnépszerűbb, kivéve a nagyvárosokat, ahol első lett a mézes-mustáros csirkemellfilé. A voksolók fele havonta 1-2 alkalommal sütöget, 31 százalék hétvégenként, és alig akadt, aki még sosem próbálta a grillezést.

Női kedvencek - A felmérés érdekessége, hogy két nemek szerinti al-listát is készíthettek a szervezők. A nők körében a tarját a grillezett cukkini váltotta fel, így a top 3 női kedvenc közé húsos grillétel nem került be.

Camembert sajt grillen Grillezett cukkini Gombafejek grillen BBQ mézes–mustáros csirkemellfilé Krumpli alufóliában

Férfi toplista - A férfiaknál vezet a BBQ tarja, második a bajor grillkolbász, harmadik helyezett a grill hamburger (marhahúspogácsa).

BBQ tarja Bajor grillkolbász Grill hamburger - marhahúspogácsa Kolbászok (magyaros) Csevapcsicsa parázson

Az idősebb korosztályok kedvencei között valamivel több hús bukkan fel, mint a fiatalabb válaszadóknál: de az említett marhahúspogácsa inkább a legfiatalabb korosztályban népszerű, míg a kolbászok, csirkeszárnyak és BBQ ételek inkább az 50 év feletti korosztályban tarolnak.

A felmérésből az is kiderült, hogy az egyedülállóknál és a párkapcsolatban élőknél szintén a camembert nyert, ezt a házasoknál néhány szavazattal felülmúlta a BBQ tarja. A magyarok leginkább csirkét, sertést és kész hentesárut (virslit, kolbászt, hamburgerhúst) szeretnek grillezni, és a fokhagymás, a mustáros, valamint a magyaros pácot részesítik előnyben. A legtöbben faszenes grillen, tárcsán vagy elektromos grillen készítik el ezeket az ételeket, saját bevallásuk szerint havi egy-két alkalommal, főleg hétvégente.

Milyen húst grilleznek leginkább a magyarok?

Csirkét 75%

Sertést 54%

Kész hentesárut 32%

Milyen pácot használnak?

Fokhagymás 56%

Mustáros 46%

Magyaros 42%

Hogyan grilleznek?

Faszenes grillen 58%

Tárcsán 35%

Elektromos grillen 32%

A több mint hatvan grillétel túlnyomó többsége húsféle volt, mégis egy sajt vezeti az összesített rangsort. Ez azt mutatja, hogy – főleg a fiatalabb korosztályban és a fővárosban, nagyvárosokban élők körében – nagy a nyitottság a nem hagyományos, nem tipikusan magyaros fogásokra is. Azok között, akik aktívan érdeklődnek egy ilyen témájú felmérés és így vélhetően a grillezés iránt, változatos ízlés mutatkozik meg

- állapította meg a felmérés kapcsán Dr. Bokor Tamás egyetemi adjunktus, a Budapesti Corvinus Egyetem, Kommunikáció- és Médiatudomány Tanszékéről.

Csak óvatosan, hogy ne legyen sérülés!

Nem árt azonban vigyázni és óvatosnak lenni, megtenni néhány egyszerű lépést a balesetek és kórház/orvosok elkerülésének érdekében. Éppen ezért, mutatjuk a 6 6 leggyakoribb veszélyt, amit érdemes grillezés közben elkerülni!

1. Karbantartás - tisztítás

Ha több hétig-hónapig nem használtuk a grillsütőt, attól függetlenül, hogy hol tároltuk, valószínűleg ráfér egy alapos tisztítás. A hosszú szünet utáni frissítő folyamat részeként a rácsokat enyhe mosószeres langyos vízzel mossuk át, majd a grill belsejét is áttakarítva, a grillsütőt 170-180°C égessük ki 1,5-2 órán keresztül, így biztosan megszabadulunk a nem kívánt szennyeződésektől.

Mindenképp használjunk természetes tisztítószereket, a rácsokat pedig többször nézzük át, nehogy rajta maradjon a kefetisztító fémdrót vagy sörte szála.Ezek a veszélyek bár hihetetlenül hangzanak, de sajnos valós problémák. Volt már abból több baleset, amikor egy drótkefe szál ragadt a húsba, és került az emberi szervezetbe.

2. Gyerekek

Fokozottan kell figyelni arra, hogy hova is tesszük a grillsütőt. A gyerekek egy óvatlan pillanatban könnyedén kárt tehetnek magukban. Elég csak egy pillanat és megéghet a kezük, rájuk cseppenhet egy zsírcsepp. Mivel a kicsik kíváncsiak mindenképp körültekintően figyeljünk rájuk, egy másik felnőtt társaságában.

3. Távolság és tűz

A 2014–2018 közötti éves átlagok alapján az USA-ban a tüzek 14,5%-a kapcsolódott grillezéshez, amelyből 29%-ban a nem megfelelő karbantartás, tehát a szennyeződésekkel, zsírokkal teli grillsütő volt a baleset oka. A képzeletbeli dobogó második helyét a nem megfelelő távolság az éghető anyagoktól „nyerte el”, míg harmadik legtöbb esetben a begyújtó folyadékokból eredő baleseteknek volt köszönhető a tűz.

Szerencsére ezek a veszélyek kis odafigyeléssel könnyedén elkerülhetők, fontos a rendszeres tisztítás és lehetőség szerint olyan helyre tegyük a sütőt, ahol legalább 2 méteres távolságra van gyúlékony anyagoktól. Mindenképp olvassuk át a használati utasítást, amiben biztosan lesz erre a távolságra pontosabb javaslat is.

4. Húsok és zöldségek: csak baktériummentesen

Senkinek nem hiányzik egy hasmenés! A húsokat még pácolva sem tároljuk a napon! Legjobb, ha egyenesen a hűtőből kerülnek a rácsokra. A zöldségeket, gyümölcsöket mindig alaposan mossuk meg mielőtt felhasználnánk, legyen szó egy sült spárgáról vagy akár görög salátáról. Egyénfüggő kinek mennyire érzékeny egy szennyeződésre a szervezete, de mindenképp hosszútávra tönkreteszi a grillezés élményét, ha a társaságból vagy a családból valaki rosszul lesz.

5. A füst minősége

Grillezéskor kerüljük el a mesterséges anyagokat! Sem a begyújtó folyadékok, sem a különböző újságpapírok, vagy benzinek füstjében sült húsok nem lesznek jó hatással az egészségünkre, mivel valószínűleg olyan anyagokat is tartalmaznak, mint a rákot okozó policiklusos aromás szénhidrogének (PAH).

Ha kicsit nehezebb a begyújtás használjunk némi tiszta fűrészport vagy egy begyújtó kéményt. Kis gyakorlással hamar elsajátítható ez a folyamat, mindenképp megéri megtanulni. Begyújtáskor még ne tegyünk semmit a rácsra, ezzel ráérünk akkor, amikor már stabil a hőforrás.

6. A stafétabot átadható

Mint minden tevékenységnél, a grillezésnél is figyelni kell a mértékre. Bár most nem a végnélküli evésre gondolunk, hanem az alkoholra. A hideg sör nagyon csábító a grill mellett – főleg egy ünneplés esetén - de a meleg hő hatására kevesebb mennyiség is hamar eléri a hatását. Ilyen esetben egyértelműen lankad a figyelem és sajnos bekövetkeznek balesetek. Vezető sérülések ilyenkor az kézfelület égési és vágási érülései, illetve a különböző esésekből származó problémák.

Ha már egy kicsit is érezzük az alkohol hatását, adjuk át a terepet másnak a grillsütő mellett.

A grillezés az egyik legjobb nyári hobbi, ami összehozza a barátokat, családot. Némi odafigyeléssel ez valóban egy jó élmény maradhat és elkerülhetők a fenti balesetek.

Címlapkép: Getty Images