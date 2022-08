Nem minden a Balaton: íme 4 titkos csodahely Magyarországon, amit egyszer látnod kell

A kormány 11 turisztikai térséget jelölt ki, mellyel a cél a turisztikai feladatok ellátásának hatékonyabbá tétele, jól kommunikálható és körülhatárolható fogadóterületek létrehozása, a Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2030 – Turizmus 2.0 stratégia céljaival összhangban.

A Balaton turisztikai térségben 2022-ben csökkent az 1-4 órát a térségben töltők aránya az egy évvel korábbihoz képest (-1,9%-pont), azonban az egy héttel korábbi értékekhez képest (+0,8%-pont) kissé növekedett. Az előző évhez viszonyítva nagyobb jelentőséggel bírnak a térségben 4 óránál hosszabb időt eltöltők (+3,7%-pont), de valamivel kisebb a térségben éjszakázók aránya (-1,7%).

A vizsgált héten a Veszprémi, a Keszthelyi és a Siófoki járások voltak a legnépszerűbbek az egynapos látogatók körében, a látogatók száma növekedést (+65%, +51%, +20%) mutatott az előző évhez mérten. A legnagyobb növekedés a Tabi járásban figyelhető meg (+173%), azonban itt továbbra is alacsony maradt az egynapos látogatók száma. Az előző héthez képest több járásban is növekedés figyelhető meg, legjelentősebb mértékben a Tapolcai (+9%) és a Balatonfüredi (+10%) járásokban.

- tájékoztatott a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ).

Az alábbi, csodaszép kirándulóhelyek a fentebb említett tursiztikai térség, a Balaton és Budapest szomszédságában találhatóak, így bármikor elruccanhatunk valamelyikhez egy egynapos vagy pár órás túra keretében is. A lélegzetelállító látvány megéri a kirándulást.

1. Dera-szurdok

Fantasztikus, mesebeli szurdok, a egtöbben egyszerűen csak Szurdok néven ismerik a Pilis egyik leghangulatosabb patakvölgyét. Pilisszentkereszttől délkeletre, a falu szélső házaitól nem messze kezdődik a több mint 1 km hosszú, meredek sziklák között kanyargó szurdok. A szoros látványos részén az Országos Kéktúra útvonala vezet át, a szurdok felső, a faluhoz közelebbi végétől egy újonnan kialakított, jelzett panorámaösvényen megyünk vissza, végig a sziklás gerincen, a parkolóig.

A túra hossza: 1,8 km, időtartama: 1 óra, kényelmes tempóban, kisebb pihenőkkel. Szintkülönbség: 70 méter fel, ugyanannyi le. Ha a szurdokban, ugyanazon az úton jövünk vissza, akkor a szintkülönbség csak jelképes.

Kiindulópont: Dera-szurdok parkoló, a Pomáz - Pilisszentkereszt közti országútról Pomáz felől Pilisszentkereszt előtt kb. 2 km-re balra ágazik le egy aszfaltút a Szurdok alsó végénél lévő parkolóhoz. Sajnos tábla nem jelzi, szóval legyünk figyelmesek, Pomáz felől jőve a 15-ös kilométerkőtől 3-4 méterre balra kell lekanyarodni. Tömegközlekedéssel: a pomázi HÉV állomástól induló autóbusszal tudunk Pilisszentkeresztig utazni, ahogy beérünk a faluba, az első megállónál szálljunk le, és a bal oldalon találjuk a Szurdok felső végéhez vezető kék sáv jelzésű turistautat. Ebben az esetben a fordított irányban járjuk végig a túrát.

2. Holdvilág-árok

A legendák szurdokának is hívják. A Pilis egyik legszebb, legvadregényesebb, szűk, kanyonszerű szurdoka a kultikus helyként is ismert, misztikus Holdvilág-árok. A leggyorsabb és legkönnyebben elérhető túra hossza: 5,3 km, időtartama: 2 óra. Szintkülönbség: 180 m fel, ugyanannyi le.

Kiindulási pont: volt csikóváraljai turistaház előtti parkoló, megközelíthető a Pomáz-Dobogókő útról, a Csobánkai leágazástól 3-400 méterre jobbra ágazó kis, vékony aszfaltos úton még kb. 500 métert megyünk a parkolóig. (Tábla nem jelzi a leágazást!) Autóbusszal a Pomázról Pilisszentkeresztre tartó buszról a Csikóváraljai turistaház megállónál szálljunk le.

Az árok csak száraz időben járható biztonsággal, a patakon több helyen gázlók, fatörzsek vezetnek át, egy hosszabb vaslétra is van, a szűk kanyonban óvatosan közlekedjünk. 10 éves kor felett nyugodtan vihetjük a kalandvágyó gyerekeket is. Megfelelő lábbeli, bokát jól tartó, csúszásmentes talppal felszerelt túrabakancs nélkülözhetetlen a szurdok végigjárásához. Nedvesebb időben, a bakancsra ill. nadrág aljára csatolható vízálló kamásli is nagyban fokozza komfortérzetünket. Mindkét kezünk legyen szabad, egy kis méretű túrahátizsákba pakolva dolgainkat, nagy mértékben megkönnyítjük a túrát.

3. Úrkúti őskarszt

A Bakony páratlan földtani csodájaként emlegetik. Ajkától 10 km-re, a Déli-Bakony lankáin fekvő Úrkút határában páratlan geológiai jelenséget láthatunk, hazánk egyik leglátványosabb földtani értékét, a Csárda-hegyi őskarsztot. A világon egyedülálló képződmény sziklakatlanában, a mangánérc kitermelésével feltárultak a jura kori, 100 millió éves eredeti formák, őskarszt sziklafalak. Izgalmas tanösvényen, dzsungelszerű, párás erdőben lépcsőkön ereszkedhetünk le a gödör aljára és a peremén sétálva meg is kerülhetjük azt.

Látogatása: Az Úrkút keleti szélén magasodó Csárda-hegy oldalában 1917-ben, szén után kutatva fedezték fel az ország legnagyobb mangánérc készletét, melyet 1918-tól egyre nagyobb ütemben bányásztak. Az 1920-as évek volt az úrkúti mangánbánya fénykora, az érc kitermelésével végül 1951 óta országosan védett a terület. Kézi, külszíni fejtéssel termelték le a mangánércet, és fokozatosan, eredeti állapotának megfelelően került napvilágra a 100 millió éves őskarszt. A rózsaszínes, tömött, jurakori mészkőben tengeri állatok mészvázas maradványai is előkerültek.

2013 óta 6 állomásból álló tanösvény segíti az őskarszt felfedezését. A Csárda-hegyi tanösvény hossza mintegy egy kilométer, a két szintből álló, hatalmas katlanba hosszú, korláttal ellátott falépcsősor vezet, emellett a tanösvény a töbör peremén haladva kerüli körbe az őskarsztot.

Gyakorlati tudnivalók:

Megközelítés: Úrkútra Ajka felől érkezve, a Rákóczi utcáról balra kanyarodunk a Mester utcára, majd az első utcán, Tüzér utca, jobbra fordulva érünk az őskarszt bejáratához. De mehetünk a Mester utca utáni, Gubiczahegy utcán is.

Úrkútra Ajka felől érkezve, a Rákóczi utcáról balra kanyarodunk a Mester utcára, majd az első utcán, Tüzér utca, jobbra fordulva érünk az őskarszt bejáratához. De mehetünk a Mester utca utáni, Gubiczahegy utcán is. Nyitvatartás, belépő: az őskarszt és a tanösvény szabadon látogatható reggeltől sötétedésig.

4. Gerence-patak

A Gerence-patak a Marcal leghosszabb mellékvízfolyása a Bakonyban. Neve szláv eredetű, jelentése határfolyó. A vízgyűjtő területének nagysága szerint a második helyen áll a Torna patak mögött ezen a vidéken, azonban a vízjárása annál szélsőségesebb. A Gerence-patak egyben a Bakony középső- illetve északnyugati részén fakadó vizeknek a fő befogadója is. Mellékvize a Gella-patak.

Folyása: Akli-major környékén több ágból ered, mintegy 350 méter magas tengerszint feletti magasságban Zirc külterületén. Pénzesgyőrt, és Bakonybélt érintve szeli át a hegységet, majd Bakonykoppány határában jut ki a hegyek közül. A Tapolca-patakba torkollik.

